Video | Secuestraron 10 kilos de cocaína en Roca y evitaron que 55.000 dosis llegaran a las calles

Con un despliegue en tres puntos estratégicos de General Roca, la Policía de Río Negro desarticuló una organización narcocriminal y secuestró más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, cuyo valor asciende a $77 millones. “Este golpe no es casual. Es el resultado de una decisión política firme: en Río Negro no vamos a mirar para otro lado”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck. El procedimiento evitó que unas 55.000 dosis llegaran a las calles y fue producto de una investigación iniciada por una denuncia anónima recibida en el 0800-DROGAS, canal oficial de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC).

GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN ROCA: 55.000 DOSIS DE COCAÍNA QUE NO LLEGARON A LAS CALLES



La Policía de Río Negro secuestró más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, con un valor estimado de 77 millones de pesos. Desarticulamos una red que intentaba distribuir droga… pic.twitter.com/J4jsfq8qkJ — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) July 26, 2025

La droga estaba lista para ser fraccionada y distribuida en el Alto Valle. El operativo, denominado “Ola Polar”, fue autorizado por el Juez Federal de Garantías e incluyó allanamientos simultáneos en tres zonas de Roca: Barrio Nuevo, Barrio Carlos Soria y el centro de la ciudad. Participaron también el Fiscal Federal Interino y una Auxiliar Fiscal.

Durante los procedimientos se incautaron 10 ladrillos de cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, un vehículo Volkswagen Bora y una motocicleta.

Dos mujeres de 30 y 27 años y un hombre de 26 fueron detenidos y quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia Federal. Las autoridades indicaron que podría haber nuevas detenciones en las próximas horas.

“Vamos a perseguir, desmantelar y buscar a quienes lucran con la muerte de nuestros pibes. El narcotráfico no tiene permiso, no tiene tregua y no tiene futuro en esta provincia”, remarcó Weretilneck al difundir el resultado del operativo en sus redes sociales.

La organización narco operaba desde tres domicilios en Roca

La red criminal almacenaba la droga en tres lugares distintos de General Roca, desde donde se preparaba para la distribución al menudeo. La tarea de vigilancia e inteligencia permitió individualizar rápidamente los domicilios clave y evitar que el cargamento fuera dispersado.

Los allanamientos simultáneos fueron ejecutados por personal de la Policía de Río Negro con intervención judicial. Las tareas operativas estuvieron a cargo de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales, que actuó bajo la coordinación de SENAC.

El operativo «Ola Polar» culminó con tres personas detenidas y droga valuada en $77 millones. (Gobierno de Río Negro)

SENAC, Policía y Justicia Federal coordinaron el operativo «Ola Polar»

El despliegue fue posible gracias a una articulación institucional entre la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Delegación de Toxicomanía de Roca y el fuero federal. La denuncia anónima que activó la investigación fue clave para detectar el accionar de la red.

Según estimaciones oficiales, el valor de la droga secuestrada se cuadruplica una vez fraccionada para el narcomenudeo. La causa judicial permanece abierta y en las próximas horas podrían producirse nuevas medidas.