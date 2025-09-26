Violencia en Bariloche: le disparó para robarle el auto durante una prueba de manejo

Le disparó para robarle el auto y lo busca la Policía de Río Negro. Foto Archivo.

Un hombre de Bariloche buscaba vender su auto y publicó el aviso en las redes sociales. Un posible comprador lo contactó y se encontraron en la calle Miramar. Mientras conducía el vehículo para probarlo sacó un arma y le disparó en la pierna izquierda. «Se baja y escapa corriendo», contó el subcomisario Víctor Gerardo Aguirre. Ahora, lo busca la Policía de Río Negro.

Según informó, sucedió el jueves alrededor de las 17 en el barrio Omega II. Parecía una simple transacción comercial, pero la situación se tornó violenta.

Un forcejeo, un disparo y la huida: cómo fue el intento de robo en Bariloche

El hombre de unos 31 años llamó al 911 tras recibir el disparo. Relató a la Policía que, mientras el posible comprador probaba el auto, sacó un arma y le apunto.

Durante el forcejeo el conductor le disparó en el muslo izquierdo. «Le había apuntado con el arma para robarle e irse», señaló Aguirre. Pero no concretó el robo y huyó del lugar.

Agregó que el hombre «retuvo el auto» y ya está fuera de peligro. El vehículo permanece a disposición de la Justicia hasta que terminen las pericias. Ahora buscan al sospechoso.

El subcomisario solicitó precaución cuando publiciten ventas por redes sociales, porque pueden «hacerse pasar por compradores». Comentó que, aunque es la primera vez que ocurre con un vehículo, ya han recibido denuncias por robos con electrodomésticos.