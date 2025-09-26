Weretilneck habló de consensos y pidió cerrar la etapa de relevamientos territoriales

El foro Consenso Patagonia tuvo su cuarta edición en Bariloche con una amplia agenda vinculada a temática de conflictos territoriales y pueblos originarios, y en ese contexto el gobernador Alberto Weretilneck exhibió como logros del gobierno provincial los consensos alcanzados para los proyectos minero y energéticos de Río Negro.

El mandatario mencionó que en la provincia se “superó la etapa de la violencia” y ahora resta “superar la judicialización”, aludiendo a acciones legales que en distintos puntos siguen vigentes, mientras que afirmó que aspira a “cerrar una etapa” con los relevamientos territoriales que deben ser instrumentados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Hizo hincapié que luego de la tensión por reclamos territoriales en Villa Mascardi y Cuesta del Ternero, “desde hace un año y ocho meses no tenemos ningún conflicto”, y remarcó “el trabajo enorme de búsqueda de acuerdos y licencia social” ante los proyectos del Oleoducto Vaca Muerta Sur, el GNL y la minería con Calcatreu, todos que “lograron apoyo mayoritario”.

Weretilneck participó del foro Consenso Patagonia y pidió cerrar la etapa de los relevamientos. Foto: Chino Leiva

Weretilneck puso énfasis en un cambio puntual de la legislación rionegrina que acotó la participación en la consulta previa, libre e informada a las comunidades “que se ven afectadas o beneficiadas” por el proyecto en discusión y según el mandatario esa fue “la clave, porque sino siempre venían organizaciones a arrogarse una representación que no tienen”.

Esa modificación que acota la participación a comunidades y organizaciones sociales solo a las que pertenecen al territorio donde se desarrollarán los proyectos fue criticada en su momento por las organizaciones como el Parlamento Mapuche, que también ahora repudió la presencia del gobernador en este foro debate que invitaba a dialogar sobre “Estado, empresas, sociedad: hacia políticas de inclusión”.

Respecto al relevamiento de comunidades, Weretilneck afirmó que cuando fue senador no acompañó la prórroga de la ley indígena que instaba a los relevamientos y frenaba los desalojos. Dijo que se “debe avanzar hacia un cierre de esa etapa y que de lugar a la búsqueda de acuerdos particulares o sectoriales”.

El presidente de la Asociación Civil Consensos Patagónicos, Juan Castelli, coincidió que “bajó el nivel de violencia” en los conflictos territoriales aunque señaló: “Tenemos que trabajar para que se cumpla con toda la normativa, que se otorguen las tierras a quien se tiene que otorgar, que se termine con el tema del registro”.

Juan Castelli, presidente de la asociación Consensos Patagonia. Foto: Chino Leiva

Destacó que el INAI continúe en la estructura nacional y señaló que hay temas -como la cuestión territorial- “en los que la provincia puede tener un mayor dinamismo para la solución que el estado nacional en este momento”.

El dirigente dijo que el foro debate tiene por objetivo “es promover diálogos, ayudar a la construcción en un ámbito de diversidad” y por eso mencionó que se sumó a la temática de debate la situación de los incendios forestales, como una problemática de la cordillera para poner en discusión.