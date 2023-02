Violento intento de secuestro y robo de auto en Cipolletti: «Flaca, danos todo o te matamos»

Agustina Romero, una joven de Cipolletti vivió uno de los peores momentos de su vida este sábado. El violento robo en grupo su vehículo y el intento de secuestro en el mismo acto marcaron sus primeras horas de la madrugada. Durante el robo además, la amenazaron de muerte.

La mujer había detenido su vehículo un Renault Kwid en la calle Alem casi Belgrano de Cipolletti para responder unos mensajes de celular. En ese momento comenzó a escuchar una lluvia de golpes en la carrocería y vidrios del auto, al percatarse de que se trataba de un grupo de hombres y una mujer decidió acelerar el vehículo pero no pudo por el miedo.

«Intenté acelerar porque el auto seguía en marcha, pero no pude me paralicé y solo atiné a tocar la bocina para tratar de alertar a los vecinos», contó a RÍO NEGRO.

La situación comenzó a tornarse más peligrosa cuando uno de los sujetos logró perforar el vidrio de la ventana del acompañante con un ladrillo y logró introducir el brazo para abrir la puerta y sentarse a un lado de Agustina.

«En ese momento me dijo acelerá hija de puta, manejá y en un acto reflejo logré sacarme el cinturón de seguridad y bajarme del auto con mi celular en la mano», narró y agregó «ahí me topé con otro hombre que me apuntó con algo que no pude ver bien pero me dijo flaca tanos todo o te matamos».

En una actitud de superviviencia, Agustina empujó al segundo sujeto y corrió con todas sus fuerzas para pedir ayuda. Pasado un tiempo una amiga la asistió y radicó la denuncia en la comisaría 32 de Cipolletti.

«En el auto dejé las llaves de mi casa, tuve que pasar la noche donde mi amiga, en ese momento solo pude irme con el celular en la mano y el auto desapareció», explicó.

El vehículo apareció en Fernández Oro, circulaba una pareja

Cerca de las 18 del sábado, Agustina recibió un llamado de la comisaría 26 de Fernández Oro dándole aviso que su auto había aparecido en esa jurisdicción.

Conforme a la información a la que accedió este medio, el Renault Kwid blanco dominio AE 316 JN fue interceptado por personal policial y en su interior viajaban dos jóvenes, un hombre y una mujer.

La pareja quedó demorada y vinculada a la causa, en tanto que Agustina deberá viajar a la localidad vecina para identificar su auto y comenzar los trámites para que la Justicia se lo restituya formalmente, algo que podría darse recién mañana.

Este domingo se le formularían cargos a las dos personas que circulaban con el auto.

Así apareció el auto en Fernández Oro. Foto: Gentileza