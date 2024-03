24 de marzo: Bullrich dijo que hay militares detenidos sin causas por crímenes de la dictadura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su opinión en medio de la polémica que involucra a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Luego de insistir en la defensa de los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Seguridad Interior, la ministra de Seguridad aseguró que hay muchos militares que están injustamente detenidos, a horas de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que lo que se discutió respecto del accionar militar durante la década de 1970 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo, que como dice ella fue una orden de un gobierno constitucional”, y aseguró que hay que discutir la situación de muchos militares que están detenidos en el marco de los delitos cometidos por la dictadura.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas», remarcó.

A esto añadió que son «los jueces quienes tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos… ya se ha convertido en una venganza”.

Villarruel diferenciada de Milei por las Fuerzas Armadas y cuestionada por Bullrich

Bullrich, además, aprovechó para realizar declaraciones sobre la polémica respecto al proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país ante situaciones definidas como terrorismo. La iniciativa oficial se da en el marco de la crisis por el avance del narcotráfico en Rosario, donde el Gobierno hizo un despliegue inédito de fuerzas nacionales.

Ante esto manifestó que estaba dispuesta a debatirlo junto a Villarruel quien manifestó sus cuestionamientos sobre dicho proyecto. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó Villarruel.

Bullrich dijo: “Es una nueva funcionalidad de las Fuerzas Armadas, que no es en relación al narcotráfico sino en acciones terroristas. Terrorismo no es narcotráfico. El narcotráfico se convierte en terrorismo cuando una banda decide sembrar el terror. Recordemos cuando Pablo Escobar decide poner una bomba en el avión de Avianca y el avión se destruye y mata a todas las personas que estaban en ese vuelo. Esa es una acción terrorista. Eso es lo que estamos definiendo. Como lo que ocurrió ayer en el teatro de Moscú, acciones terroristas claras”, subrayó la ministra.

“No vamos a combatir el narcotráfico con las FFAA, simplemente se va a habilitar en la Ley de Seguridad interior que cuando el narcotráfico o cualquier otro delito se convierta en un grupo terrorista, siempre el terror en una sociedad, ahí se habilita. No en la lucha todos los días. Todos los días nosotros estamos luchando contra el narcotráfico en todo el país”, añadió Bullrich.

Con información de Infobae.