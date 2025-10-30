A 10 días del referéndum de Bariloche, el STJ analiza y el municipio sigue su plan electoral

La boleta única de papel del referéndum de Bariloche tiene las diez preguntas y la opción de voto por sí o no.

El referéndum de Bariloche con diez preguntas diseñadas por el Ejecutivo municipal sobre distintos temas para que la población opine y decida, tiene fecha para el próximo domingo 9 de noviembre y no hay por el momento otra resolución en contrario ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) está en pleno análisis del conflicto de poderes, denunciado por concejales de la oposición, que podría frenar la convocatoria.

Los jueces del STJ están en pleno proceso de votación respecto del planteo que elevaron los concejales Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Samantha Echenique, Facundo Blanco Villalba y Roxana Ferreyra. Según el sorteo, el juez Ricardo Apcarian tenía el voto rector y plazo máximo hasta el lunes pasado para evaluar su postura, le siguen Liliana Piccinini, Gustavo Ceci, Sergio Barotto y Cecilia Criado en último orden.

Los plazos legales le otorgan a los jueces del máximo tribunal tiempo hasta el 7 de noviembre para la última definición, si cada uno se toma la totalidad de los días previstos para evaluar el expediente, aunque podría salir antes.

Los concejales demandantes pidieron la semana pasada que se agilice o se resuelva de manera preventiva la suspensión del referéndum por el acotado tiempo de la eventual resolución con la fecha de la elección. Hasta ayer no había novedades.

En la sala de Prensa del municipio preparan el centro de cómputos de la Junta Electoral para el referéndum de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Habrá 112.685 electores y se imprimen las boletas

En la Junta Electoral indicaron que el cronograma para realizar el referéndum sigue su curso. Ya está el padrón definitivo con 112.685 electores (incluyendo extranjeros inscriptos), las boletas están oficializadas y se definieron los lugares de votación. Este jueves sería el plazo para imprimir las boletas únicas.

Norma Taboada, vocal de la Junta Electoral, indicó a RÍO NEGRO que se solicitó presupuesto y se envió al Poder Ejecutivo el monto de inversión para la impresión de las boletas, sumadas diez en sistema braile y la grabación de un audio que explicará a las personas no videntes los proyectos a los que refiere cada una de las diez preguntas de la papeleta, a modo de facilitar la comprensión. Hasta ayer no se había notificado si estaba hecho el pedido a la imprenta.

El cronograma establece también que a partir de este jueves quedan prohibidos en la órbita municipal los “actos inaugurales de obras públicas, lanzamientos o promociones de planes sociales y cualquier acto que promueva la captación de sufragios”.

Además, esta semana, la Junta Electoral fue notificada por la Justicia de la designación del juez Santiago Morán como juez de “amparo del elector”, que podrá intervenir si un elector se considera “afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad o privado del ejercicio del sufragio” o cualquier otra situación que amerite su actuación en el referéndum.

El Ejecutivo hace campaña

Martín Domínguez, asesor del intendente Walter Cortés, indicó a este diario que desde el Poder Ejecutivo no han detenido las tareas vinculadas al referéndum y “se mantienen las capacitaciones en la calle y se reciben consultas a través de la web”.

En la calle se montan puestos con agentes que exhiben el modelo de boleta, informan respecto de los proyectos vinculados a las preguntas y se indica cómo se debe votar.

Mientras que en la Sala de Prensa del municipio, en el Centro Cívico, se montará el centro de cómputos de la Junta Electoral.