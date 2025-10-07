El referéndum de Bariloche sigue con su cronograma, mientras el STJ define

La boleta única de papel del referéndum de Bariloche tiene las diez preguntas y la opción de voto por sí o no.

La Junta Electoral Municipal de Bariloche mantiene en pie todos los pasos del cronograma electoral para el referéndum popular del 9 de noviembre porque hasta el momento no hay una noficación judicial que frene la convocatoria.

Ayer se conoció el dictamen del procurador Jorge Crespo que recomienda al Superior Tribunal de Justicia anular las tres resoluciones del intendente Walter Cortés mediante las cuales convoca al referéndum, define las diez preguntas y realiza reglamentaciones vinculadas a la consulta. Pero el dictamen no es vinculante y el STJ tiene la última palabra.

Según pudo conocer este diario, este lunes al mediodía se incorporó el dictamen en el expediente por la demanda de conflicto de poderes. A partir de ahora se debe realizar un sorteo para determinar el orden de los votos de los jueces, excepto la presidenta del STJ, Cecilia Criado, que tiene el quinto voto.

Si el STJ resuelve en la misma línea que el procurador el referéndum debería cancelarse pero hasta el momento no hay precisiones, por eso la Junta Electoral Municipal sigue con el cumplimiento del cronograma y actualmente realiza la inscripción de autoridades de mesa.

Dana Guzmán y Norma Taboada, integrantes de la Junta Electoral, confirmaron a Diario RÍO NEGRO que “el referéndum sigue en marcha” y señalaron que no recibieron ninguna notificación judicial.

El referéndum tendrá la opción de voto por el “sí” o “no” respecto de diez preguntas de distintas temáticas pero vinculadas a la gestión municipal como la autorización de las aplicaciones de viajes, la tala de pinos de la costanera, la emergencia habitacional, un plan vial, la quita de licencias gremiales al sindicato de trabajadores municipales, entre otros.

Según el cronograma, el 10 de octubre la Junta deberá tener a las autoridades de mesa designadas y hasta el 20 de octubre hay tiempo para definir los lugares de votación.

La impresión de la boleta única de papel, que se utiliza en Bariloche desde hace más de una década, tiene plazo hasta el 30 de octubre porque según la normativa deben estar listas diez días antes de la convocatoria.

La impresión de la boleta es el último paso administrativo de cara al referéndum y también diez días antes comienza la restricción para “la realización de actos inaugurales de obras públicas, lanzamientos o promociones de planes sociales y cualquier acto que promueva la captación de sufragios”.