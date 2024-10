Abrupta caída de la inversión de Nación en Neuquén, en lo que va de 2024

La provincia de Neuquén recibió $2.586,6 millones de inversión real directa por parte del Estado Nacional entre enero y septiembre de 2024, lo que representó una disminución del 77,7% en términos reales respecto al mismo período de 2023.

Esta caída se enmarca dentro de un contexto nacional en el que la inversión total disminuyó un 79,6% según consignó Presupuesto abierto e Indec.

En comparación, provincia y ciudad de Buenos Aires concentraron la mayor parte de la inversión, con un 34,8% y un 15,6% del total, respectivamente.

Mientras tanto, Neuquén, que recibió el 0,8% del total, se ubicó en la mitad inferior de las jurisdicciones. Río Negro, por ejemplo, mostró una caída más leve del 42,9%, lo que la destacó entre las provincias con menores descensos.

Además de la reducción general en la inversión real directa de Neuquén, la consultora Politikon Chaco desagregó el comportamiento por componentes.

En el acumulado enero-septiembre 2024, Neuquén recibió $2.028,3 millones destinados a construcciones, el sector que tradicionalmente representa la mayor parte de la inversión pública nacional.

Sin embargo, esta cifra mostró una disminución significativa del 77,7% en términos reales, en línea con la tendencia nacional. El resto de la inversión, que incluye maquinaria y equipos, sumó $558,3 millones.

Al comparar la situación es notable que, mientras en Neuquén las construcciones representaron una porción dominante de la inversión, en Río Negro recibieron $7.595,8 millones para el mismo rubro, con una caída mucho menor del 42,9%. Esta diferencia subraya la disparidad en la ejecución de obras públicas y el impacto diferenciado de la baja inversión nacional.

En cuanto a las obras específicas pagadas en Neuquén durante el período analizado, se destacan algunas de relevancia para la infraestructura regional. Entre las más importantes están:

Construcción del puente de La Rinconada sobre el río Collón Curá, con un desembolso de $449,2 millones. Mantenimiento de rutina por sistema modular en las rutas nacionales N° 237 y 40, que recibió $828 millones. Ruta segura en la circunvalación de Villa La Angostura, sobre la Ruta Nacional N° 40, que recibió $253,8 millones.

Estas obras fueron claves en el uso de los fondos destinados a infraestructura en la provincia, aunque el monto total estuvo lejos de cubrir las necesidades completas de inversión, dadas las restricciones presupuestarias nacionales.

La asunción del presidente Javier Milei implicó para Neuquén el cierre total de los envíos que le correspondían para subsidiar el boleto de colectivo, que se nutría de uno de los impuestos a los combustibles. El impuesto no se dejó de cobrar y su recaudación quedó en manos del gobierno nacional.

Para el caso de la ciudad de Neuquén se sumó que el gobierno de Rolando Figueroa cortó los aportes que hacía su antecesor Omar Gutiérrez, por lo que se impulsó la tasa vial. El costo del servicio desde enero pasado está pagado con fondos municipales en un 75%, mientras que el resto se solventa con el precio del pasaje.

Otro de los fondos que Neuquén dejó de recibir tiene relación con el pago a los docentes. Se desactivó el Fondo de Incentivo Docente y el gobierno provincial lo paga con fondos propios.

Neuquén reclamó que Nación pague lo que le debe a la empresa Lavigne que construye el Puente de La Rinconada y se lo transfiera a la provincia para que pueda terminarlo, y mejorar la conexión vial con el sur provincial.

Reclamo por extensión de los envíos federales desde abril del 2023

El gobernador criticó el abandono de obras por parte de Nación y aseguró que “si hay algo que no nos va a frenar a los neuquinos va a ser la adversidad».

Precisó que la falta de aportes de Nación es desde abril de 2023. Señaló que, aunque algunos fondos llegaron, estos fueron insuficientes y destinados únicamente a la finalización de obras puntuales. Figueroa destacó la actitud resiliente de la provincia, subrayando que los neuquinos no se quedaron en la queja ni en la frustración: “Nos pusimos a trabajar para lograr las soluciones que necesitamos”.

El mandatario provincial mencionó específicamente la electrificación en la región sur y el puente de La Rinconada como obras pendientes que Nación aún no completó, a pesar de repetidos compromisos.

Figueroa lamentó que, tras varios gobiernos nacionales, ninguno haya terminado esta infraestructura clave para conectar el sur neuquino. Sin embargo, advirtió que, si no avanzan estas obras, “los neuquinos nos vamos a poner al hombro esa obra”.

En su mensaje, hizo hincapié en que la responsabilidad recae en el gobierno nacional, y que los habitantes de la provincia deben estar al tanto de quién les ha dado la espalda. “La vergüenza es de los gobiernos nacionales que no financian las obras necesarias para Neuquén”, expresó con firmeza.

El gobernador no escatimó en críticas, advirtiendo que algunas autoridades nacionales parecieran ignorar las necesidades de la Patagonia. Aun así, remarcó que la provincia no espera pasivamente. “Si no nos quieren ayudar, nos vamos a poner de pie nosotros. Si defendemos la neuquinidad, nos ponemos de pie todos”, concluyó.