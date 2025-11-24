Acceso norte a Vaca Muerta: inicia la repavimentación de la Ruta 6 en Neuquén

Antes de fin de año se pondrán en marcha los trabajos de repavimentación en los primeros 54 kilómetros de la Ruta Provincial 6 en Neuquén. La obra financiada por el gobierno provincial, es clave para mejorar la conectividad vial y asegurar el acceso norte a la formación Vaca Muerta, en una articulación estratégica con la provincia de Río Negro.

La empresa contratada por el gobierno de Neuquén ya arribó a Rincón de los Sauces para iniciar las tareas en el tramo que une esa localidad con el empalme de la Ruta Provincial 8, cerca de Crucero Catriel. La obra fue licitada por Vialidad Provincial y cuenta con el aporte de 2.700 toneladas de material asfáltico por parte de la empresa estatal Gas y Petróleo de Neuquén y se estima un plazo de ejecución de 12 meses.

La iniciativa vial surgió del primer encuentro para el desarrollo de la norpatagonia, donde los gobernadores de Neuquén y Río Negro acordaron potenciar la infraestructura de transporte. El objetivo es fortalecer el desarrollo regional en sintonía con el incremento de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El tramo final será con financiamiento de YPF

Paralelamente, Vialidad de Neuquén está planificando la etapa subsiguiente que extenderá el asfalto desde Crucero Catriel hasta el límite con Río Negro. Este segmento, de 24 kilómetros, es fundamental para consolidar un corredor interprovincial con la ruta rionegrina N° 57 en la comarca petrolera de Catriel, llegando hasta Octavio Pico.

El proyecto ejecutivo para esta segunda parte de la Ruta 6 es prioritario, dado que YPF ya comprometió los fondos necesarios para avanzar durante el próximo año. Este compromiso se concretó hace dos meses, cuando el gobierno de Neuquén aprobó un acuerdo con la petrolera para que operara dos áreas hidrocarburíferas del norte provincial, transfiriendo divisas al tesoro neuquino y asegurando la financiación de este tramo clave.