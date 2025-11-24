Neuquén avanza en una evaluación de la calidad educativa propia

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, informó que la provincia implementa un programa integral de reducción de brecha digital, que prevé una primera compra de equipamiento por 11 millones de dólares.

La funcionaria sostuvo que la adquisición aún no se concretó y que lo anunciado corresponde al esquema general del plan, que contempla la provisión de computadoras, tablets, impresoras 3D, pantallas digitales y kits robóticos para 683 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.

El modelo elegido apunta a aulas equipadas y no a la entrega individual de dispositivos.

El material se distribuirá en carros móviles que permiten recarga y traslado, además de su vinculación con pantallas interactivas.

La llegada del equipamiento se estima para abril del próximo año. El programa incluye la creación de la Escuela Digital Neuquina, una plataforma de formación docente online y asincrónica orientada al uso pedagógico de estas herramientas.

Un sistema de evaluación “a la neuquina”

Martínez confirmó que el gobierno provincial desarrolla un sistema propio de evaluación de indicadores educativos, cuya presentación está prevista para comienzos del próximo año.

La iniciativa se diseña en línea con los parámetros debatidos en el Consejo Federal de Educación, con el propósito de construir una medición situada que contemple particularidades locales.

La ministra explicó que el objetivo consiste en complementar las herramientas existentes y proporcionar una lectura más cercana a las realidades pedagógicas de la provincia.

Según expuso, la evaluación provincial responderá a la necesidad de contar con datos que reflejen “la realidad educativa neuquina en sus propios términos”.

El rol de las Pruebas Aprender en la medición nacional

La funcionaria se refirió también al debate que generan las Pruebas Aprender, evaluaciones estandarizadas aplicadas a nivel nacional.

Martínez sostuvo que muchas jurisdicciones manifiestan críticas porque estas herramientas “no reconocen la particularidad de sus sistemas educativos” y se basan en enfoques pedagógicos que no todas las provincias utilizan del mismo modo.

Pese a ello, la ministra reafirmó la importancia de participar.

Señaló que se realiza una convocatoria a todas las escuelas para sumarse al operativo, ya que constituye “un piso para interpretar lo que ocurre en las aulas de Neuquén”. En ese marco, definió que el sistema provincial permitirá complementar la información nacional y construir una evaluación “a la neuquina”, elaborada desde y para la provincia.