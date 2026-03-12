Adjudicaron la construcción del centro oncológico: podrán atenderse 300 pacientes de Cutral Co y Plaza Huincul

Los 300 a 350 pacientes en oncológicos de Cutral Co y Plaza Huincul, que por año, deben recibir tratamientos de quimioterapia dejarán de viajar hacia la capital neuquina para hacerlo, en este 2026. Así será una vez que esté finalizada la obra del centro de atención integral que se levantará en el hospital de Complejidad Media. La construcción ya fue adjudicada y hay un plazo de ejecución de 150 días corridos. Los dos municipios financian la edificación, con un presupuesto estimado en $1.056 millones, que provienen del ente El Mangrullo.

La empresa SP resultó adjudicataria de la licitación pública hecha para la construcción del centro integral de atención oncológica que se levantará en la misma línea donde se edifica el Banco de Leche Humana, sobre la margen sudoeste del hospital de Complejidad Media que absorbe la población de Cutral Co y Plaza Huincul.

El proyecto implica 320 metros cuadrados cubiertos y 200 semicubiertos. «El hito es que nuestros vecinos eviten los viajes y el traslado para un tratamiento de aplicación de quimioterapia. Esto es que el tratamiento oncológico se pueda ser de forma local», describió a este diario Daniel Conti, el jefe de la zona sanitaria Comarca y Limay.

Son entre 300 a 350 pacientes (al año) que deben recorrer 200 kilómetros entre ida y vuelta para recibir las aplicaciones de quimioterapia en Neuquén. Al menos en esta etapa no estará incluido el tratamiento de rayos. Las gestiones para avanzar en este proyecto se impulsaron en 2024.

«Venimos trabajando sobre las distintas necesidades y la accesibilidad de los pacientes. Logramos tener la mirada del ministro (de Salud, Martín) Regueiro en este tema tan importante», concluyó Conti. Las futuras instalaciones contarán con una farmacia, espacio para almacenamiento de farmacia, la campana para la preparación de la medicación oncológica.

Además, del consultorio clínico; otro de atención oncológica, un espacio para realizar quimioterapia, y cuidados paliativos. Habrá áreas de recepción, sanitarios accesibles, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos. Aquí también funcionará el equipo de profesionales de cuidados paliativos que en la actualidad es itinerante.

Una vez que esté finalizada la obra -presupuestada en $ 1.056 millones en total– se crearán los cargos para que funcione como clínica oncológica. Hasta que se logre la radicación del médico oncólogo se continuará como hasta ahora con la rotación de un profesional del hospital Castro Rendón.

Entre el personal ya se cuenta con una hematóloga con formación en oncología. Las y los enfermeros que integrarán el servicio deberán tener la formación en atención de pacientes oncológicos.

Para este viernes está prevista una reunión técnica con los equipos de salud, de los municipios y de las empresas: la que construye el Banco de Leche y del centro oncológico para definir cuándo se iniciarán los trabajos, teniendo en cuenta que en un mismo sector del hospital habrá dos obras en marcha.

La firma de la adjudicación de la obra se hizo en el municipio de Cutral Co (Foto: gentileza)

Habrá financiamiento a través del ente El Mangrullo, Enim

En la firma de la adjudicación de la obra, estuvieron los intendentes Ramón Rioseco (Cutral Co) y Claudio Larraza (Plaza Huincul), teniendo en cuenta que mediante aportes no reintegrables del ente El Mangrullo, Enim, financiarán la construcción.

En el acto de adjudicación, el jefe comunal anfitrión, Rioseco, dejó en claro la defensa de la educación y la salud públicas. «Estamos defendiendo dos causas fundamentales para nosotros», refirió. Rioseco agradeció al gobernador Rolando Figueroa, a los concejales de las dos ciudades que «fueron los primeros en levantar la bandera para construir este centro y a los compañeros y compañeras del hospital público» .

A su turno, el intendente de Huincul, Claudio Larraza dijo que «se trata de un logro histórico para la comarca, que permitirá abordar una problemática de gran impacto social, brindando atención y acompañamiento a vecinos y vecinas que atraviesan esta enfermedad y que hasta ahora debían trasladarse a otras ciudades para recibir tratamiento», destacó.

En el acto que se hizo en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli de Cutral Co estuvo, además, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, funcionarios provinciales y municipales.