Adorni confirmó que Pettovello no recibirá a manifestantes: «La comida no es variable de ajuste»

En un nuevo capítulo de la tensión social, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rechazó recibir a los manifestantes que protagonizan la «fila de la pobreza» frente a la sede ministerial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión durante su conferencia de prensa diaria, mientras el presidente Javier Milei se prepara para una gira por Israel, Italia y el Vaticano.

En un intento por evitar intermediarios en la entrega de asistencia, la ministra Pettovello había anunciado la semana pasada que atendería «una por una a la gente que tiene hambre». Sin embargo, según lo que dijo Adorni en conferencia, la ministra fue incapaz de llevar a cabo este proceso el viernes pasado debido a la negativa de los manifestantes a hablar con ella directamente.

«La ministra el viernes intentó atender a cada uno de los que necesitaban algo. No lo logró porque pretendía atender no a los gerentes ni a los intermediarios, sino a la gente», afirmó el vocero presidencial. «Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado», añadió.

La situación generó interrogantes sobre una posible investigación por parte del Gobierno respecto a la concentración masiva de personas frente al Ministerio de Capital Humano. Adorni expresó: «Nos llama la atención porque ir a hacer filas de 25 cuadras, al rayo del sol, con este calor, sin haber sido citados y después de haberles propuesto el viernes atenderlos, parece al menos extraño».

El vocero hizo hincapié en la intención del Gobierno de evitar intermediarios en la distribución de ayuda, abordando cuestiones más allá de lo alimentario. «No queremos más negocio con los pobres y queremos que la ayuda llegue a quien la necesite», subrayó Adorni y completó: «En materia alimentaria, los intermediarios son la variable de ajuste».

En paralelo, Adorni compartió detalles de la agenda de la gira internacional de Javier Milei. El presidente partirá hacia Israel a las 13:45 (hora local), con escalas en Roma y Tel Aviv. La visita incluirá encuentros con líderes políticos, empresarios y una cita con el papa Francisco en el Vaticano.

Por otro lado, el portavoz adelantó que el Gobierno no discutirá «ningún punto que tenga que ver» con el «capítulo Fiscal» de la Ley Ómnibus, entre ellas el impuesto a las ganancias y la coparticipación del impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione el proyecto impulsado por el Ejecutivo. «Sería injusto«, opinó.

Cómo sigue la agenda de los ministros de Milei

Según informaron fuentes oficiales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participará a las 14 de un encuentro de trabajo junto a sus pares de Defensa y Salud, Luis Petri y Mario Russo, respectivamente.

Petri mantendrá a las 10.30 una comunicación con los jefes de la Base Belgrano II en la Antártida, la más austral de la República Argentina; y a las 11.30 recibirá a la diplomática venezolana y miembro fundadora del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), Elisa Trotta Gamus.

Más tarde, a las 16, el funcionario encabezará la recepción de la Brigada Aérea en el Aeropuerto Militar de El Palomar.

La última actividad del día del ministro Petri será a las 18:30 cuando se reúna con el embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo.

A su vez, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibirá a las 12.30 al embajador de El Salvador, Eduardo Cardoza Mata; y a las 16 mantendrá una reunión de trabajo con el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, para profundizar la cooperación.

La canciller Diana Mondino, en tanto, mantendrá a las 9 una audiencia con Nichols.

Pu último, la administradora Federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, se reunirá a las 11 con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.