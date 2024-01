Adorni, vocero presidencial de Milei, dejó definiciones sobre FMI, universidades y Potenciar Trabajo

En la Casa Rosada, Javier Milei lideró la primera reunión de gabinete de 2024, destacando la presencia del periodista Eduardo Serenellini como Secretario de Medios. Hace minutos, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ofreció detalles sobre diversos temas, incluyendo la visita del FMI, la prórroga presupuestaria de universidades y la baja de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

«Este va a ser un año donde seguiremos encarando el cambio profundo en la República Argentina. Están absolutamente todos invitados a formar parte desde toda la dirigencia política, toda la dirigencia sindical, y cada uno de los argentinos«, así comenzó la conferencia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La mañana de trabajo en la Casa Rosada se centró en la primera reunión de gabinete del año, encabezada por el presidente Javier Milei. El Salón Eva Perón fue testigo del encuentro que contó con la participación de ministros y colaboradores, incluyendo al nuevo Secretario de Medios, Eduardo Serenellini.

En un momento clave de la conferencia de prensa posterior al encuentro, se consultó sobre el rumor que rondaba sobre la presencia de Eduardo Menem en los encuentros presidenciales, a lo que el vocero, Manuel Adorni, aclaró que este no asistió a la reunión de ministros. «Yo estuve ahí y no lo vi», respondió.

Sobre el «blanqueo» del rol de Federico Sturzenegger, Adorni evadió la pregunta, generando incertidumbre y expectativas sobre el misterio que rodea a este aspecto del gobierno.

Uno de los puntos destacados fue la confirmación de una reunión con una comitiva del FMI el jueves próximo, liderada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Este encuentro reviste especial importancia en el contexto de las renegociaciones económicas y financieras del país con el organismo internacional tras no cumplir el acuerdo.

Sobre el posible diálogo con la CGT, en la previa al paro general en contra del DNU y la ley ómnibus, Adorni aclaró que están «todos invitados al diálogo». «No se negocia el querer salir del 50% del pobreza, no se negocia el querer terminar con la indigencia, no se negocia a salir querer salir de los salarios miserables y no se negocia estar aislado del mundo», enumeró.

Respecto a la prórroga presupuestaria de las universidades públicas y las preocupaciones de algunos rectores sobre la solvencia económica de las instituciones, Adorni se limitó a comentar que «futurología no hago» y prometió abordar el tema en futuras conferencias de prensa.

En relación con los «contratos no renovados» en la administración pública para el año 2023, Adorni explicó que «no fueron bajas en el personal, solo no se renovaron contratos». Afirmó que el presidente asumió para cumplir con sus promesas y pidió paciencia acorde a los tiempos de la nueva administración.

La baja de 4500 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo también fue abordada -donde se registraron 63 casos en Río Negro– y explicó que hay listas de empleados públicos que cobraban el plan social. Adorni aseguró que seguirán realizando auditorías permanentes para garantizar la transparencia del programa y evitar su uso con fines políticos.