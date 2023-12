Aguiar cruzó a Agustín Domingo por mostrarse a favor del mega DNU de Milei: «Nos avergüenza a todos»

En medio de un escenario político convulsionado, el Diputado nacional por Juntos Somos Río Negro (JSRN), Agustín Domingo, generó controversia al expresar su apoyo a aspectos del DNU y la ley ómnibus propuestos por el presidente Javier Milei. Estas declaraciones provocaron fuertes críticas, especialmente del secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. «Este diputado es de mi provincia y nos avergüenza a todos», lanzó.

En un posteo en redes sociales, Aguiar expresó su descontento con el posicionamiento de Domingo, cuestionando su lealtad a los intereses de la provincia y sugiriendo posibles motivos detrás de su respaldo a medidas que podrían afectar a Río Negro.

Todo surgió a partir de una entrevista que le realizaron al parlamentario rionegrino en el medio La Palabra, donde Domingo expresó que tienen «muchas coincidencias» entre las distintas provincias que conforman el interbloque del Congreso. «En la medida que sea para bien y se pueda llevar adelante para generar la estabilización vamos a acompañar, tenemos que desmenuzar los temas», sostuvo el diputado.

Ante estos dichos, Aguiar señaló la posibilidad de que el diputado esté considerando oportunidades de empleo futuro o influencias externas, haciendo referencia a las mencionadas «coimas» mencionadas por Milei.

«Este diputado es de mi provincia y nos avergüenza a todos. ¿En serio va a apoyar medidas que destruirán a Río Negro y agravarán aún más las condiciones de vida de todos?», expresó Aguiar en su posteo, refiriéndose a la posibilidad de que Domingo respalde la privatización de YPF, tema en el que difiere con lo expresado por el gobernador Alberto Weretilneck y del vicegobernador Pedro Pesatti.

El secretario general de ATE Nacional recordó las promesas anteriores del parlamentario de defender los intereses de los rionegrinos y destacó la ironía de su actual postura, acusándolo de estar dispuesto a «regalar la provincia a 4 o 5 corporaciones extranjeras».

Aguiar concluyó afirmando que, a pesar del voto de Domingo, las medidas propuestas serán derrotadas en las movilizaciones y protestas. «Que no se ilusione. Al DNU y a la Ley Ómnibus, a pesar de su voto, lo vamos a derrotar en la calle!», concluyó.

En medio de la polémica generada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei, Agustín Domingo, brindó declaraciones sobre su posición en el bloque, Innovación Federal. La controversia se intensificó con la presentación de la «Ley Ómnibus» en el Congreso, y Domingo no descartó que su bloque pueda acompañar favorablemente algunos aspectos de estas iniciativas.

En una entrevista con el medio La Palabra, Agustín Domingo expresó su postura respecto al DNU de Milei, abordando varios aspectos del controvertido paquete de medidas. Aunque reconoció que el decreto es «voluminoso y heterogéneo», haciendo difícil una opinión general, destacó algunos aspectos que considera «destacables».

Señaló que el DNU será analizado por la Justicia en relación con su constitucionalidad, pero subrayó que es una herramienta que «han utilizado todos los presidentes». Además, destacó la dificultad del control del Congreso sobre este tipo de medidas, reconociendo que «tiene aspectos destacables vinculados a la desregulación como el tema de registros públicos».

Argumentó que durante años «se convenció a la sociedad de que el Estado debe estar presente, pero mientras tiene empresas deficitarias, delega o terceriza servicios como los registros del automotor».

Respecto a la «Ley Ómnibus», Domingo expresó que hay temas que deberían debatirse más profundamente, especialmente aquellos vinculados a la delegación de facultades que afectan a las provincias. Aunque reconoció que podrían existir buenas intenciones, solicitó mayor claridad en cuanto a ciertos aspectos, como los relacionados con lo hidrocarburífero.

En relación con las privatizaciones, Agustín Domingo se distanció de la postura del gobernador Alberto Weretilneck, indicando que «no todas las empresas son imprescindibles para el desarrollo«. Afirmó que no se debe oponer de manera dogmática a las privatizaciones y que es necesario analizar cada caso en particular

Ayer, la senadora Mónica Silva, quien reemplazó a Alberto Weretilneck en el Senado, se pronunció sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei y la controversial «Ley Ómnibus».

Desde el interbloque «Unidad Federal», Silva expresó su disposición para intercambiar ideas sobre la ley, pero señaló la dificultad de respaldarla en su totalidad debido a su magnitud y diversidad.

Durante una entrevista en «Arranquemos», la senadora destacó la heterogeneidad de la legislación y la necesidad de un análisis detenido. «Es una pieza legislativa heterogénea que tiene muchísimos artículos, y uno se encuentra con cosas con las que podría estar de acuerdo perfectamente y otras profundamente criticables», afirmó.

En relación con su trabajo dentro del interbloque «Unidad Federal», Silva indicó que están preparados para intercambiar ideas sobre la «Ley Ómnibus». No obstante, resaltó la complejidad de respaldar la legislación en su totalidad debido a su extensión y diversidad de temas.

Al referirse al contacto con Alberto Weretilneck, actual gobernador de Río Negro, Silva confirmó que mantienen una comunicación constante y discuten tanto la «Ley Ómnibus» como el DNU 70. Señaló las dificultades para la aprobación del DNU, que busca desregular aspectos económicos y afecta tanto a la población como a las provincias.

«Las reformas desregulan aspectos que han sido muy cuidados para que la población en general tenga salvaguarda en algunos temas y, también, ha sido muy cuidado para que las provincias necesitan tener en claro para poder afrontar sus obligaciones«, afirmó Silva. Concluyó destacando las «dificultades» para pensar que estas legislaciones serán aprobadas.

Rodolfo Aguiar, en una entrevista en RÍO NEGRO RADIO, abordó críticamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la «Ley Ómnibus» impulsados por el presidente Javier Milei. Consideró que la suma de estas medidas «representa un intento encubierto de reformar la Constitución en Argentina al pretender limitar la función del Congreso».

Aguiar expresó su preocupación por la posible cesación de funciones del Congreso, lo cual, en su opinión, afectaría gravemente la democracia en el país. Destacó que diversas organizaciones sindicales, incluyendo las centrales obreras, definieron llevar a cabo una medida de fuerza conjunta durante el receso de verano «en respuesta al alto nivel de agresión y ataque a los derechos laborales».

En relación a la devaluación del 118% y la política de precios diferenciados, Aguiar criticó la falta de impacto de un 20% de descuento en 20 productos de la canasta básica. Detalló que esta medida es insuficiente frente a los significativos aumentos en los precios de productos y servicios esenciales para los trabajadores.

Sobre la comunicación del gobierno, Aguiar cuestionó la estrategia de presentarse como alguien que ahora toma medidas, en contraste con los cuatro años anteriores.

