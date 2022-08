Aguiar opinó sobre el tiroteo en San Martín de los Andes: «Nadie puede actuar de esta manera si no goza de la protección política»

Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE a nivel nacional, repudió los incidentes del viernes último en San martín de los Andes, donde Pedro Jofré, un «custodio» de un sector del gremio neuquino disparó a fotógrafos y manifestantes. «Es un hecho de extrema gravedad. No sería exacta las versiones que dan cuenta de que había existido una confrontación entre dos facciones de ATE. Acá tuvimos con claridad un plan que fue ideado y premeditado en la ciudad de Neuquén, que luego necesitó de micros o colectivos para trasladar no sólo a afiliados estatales sino a una organización criminal que forma parte de la conducción del gremial de Neuquén ya que esta no es el primer hecho de violencia y como quedó demostrado se utilizaron armas, que se dispararon con la clara intención de matar», dijo el dirigente.

«Acá se intenta abonar la teoría de la confrontación para diluir fundamentalmente las responsabilidades políticas porque si algo ocurrió en San Martín de los Andes fue que hubo una zona liberada: no hubo presencia policial, y tardaron muchísimo tiempo en apersonarse en el lugar funcionarios judiciales», acuso Aguiar. «El sindicato ATE en Neuquén no tiene destino con esta gente», expresó durante una entrevista con el programa «Digan lo que Digan» en RN radio.

«Se logró tener protección política y policial. (Jofré) pudo luego regresar a Neuquén sin que sea detenido. Tuvo todo el tiempo de preparar su entrega y hasta de presentarse con un color de pelo distinto. Nadie puede actuar de esta manera si no goza de la protección política».

«La primera expresión del gobierno neuquino fue a través de su jefe de gabinete y tanto temor le tienen a ATE, o tantos son los vínculos que tiene con el gremio que ni siquiera se animan a mencionarlo en la gacetilla de prensa que emitieron para condenar el hecho«, criticó Aguiar.

«Desde la conducción nacional de ATE no descartamos ninguna medida. El equipo jurídico sugiere que nos constituyamos como querellantes en la causa, porque el prestigio de esta institucion se ha visto afectado. Por otro lado, no descartamos una intervención desde el consejo directivo del sindicato».

-¿Esa responsabilidad tiene para ustedes nombre y apellido: es, para ustedes, Quintriqueo el principal responsable?

-Sin lugar a dudas, respondió Aguiar.

Escuchá la entrevista completa con Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE a nivel nacional con «Digan lo que digan», por RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.