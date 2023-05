Agustín Rossi respaldó las PASO tras la carta de Cristina Kirchner: «Comienza una nueva etapa»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, enfatizó que el Frente de Todos inició una nueva etapa tras la confirmación de que Cristina Fernández de Kirchner no será candidata en las próximas elecciones. Reafirmó que «lo mejor es ir a las PASO» dentro de la coalición oficialista para definir quién será el candidato o la candidata a presidente para las elecciones de octubre.

«Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas«, sostuvo esta mañana Rossi en declaraciones a Radio 10.

Ayer, en un comunicado difundido en sus redes sociales, la vicepresidenta ratificó que no será postulante, al afirmar que no será «mascota del poder por ninguna candidatura» en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser «candidata a nada» anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una «proscripción» en su contra no es hacia una persona sino al «peronismo».

En este sentido, el jefe de Ministros consideró que lo mejor es participar en las elecciones primarias (PASO) para definir al candidato presidencial dentro de la coalición oficialista. Además, Rossi aseguró que el Frente de Todos transmitirá un mensaje de esperanza al pueblo argentino y rechazó las propuestas de ajuste de la oposición.

«Hay un enorme afecto de la población hacia Cristina», dijo Rossi y completó que con ese mismo afecto «hay que respetar la decisión que ha tomado», al tiempo que recordó que el renunciamiento ya había sido expresado «en diciembre tras la sentencia proscriptiva» en el marco de la denominada causa Vialidad.

Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que después de las PASO «estaremos unidos en pos de mantener el gobierno nacional porque somos los únicos que le vamos a transmitir un mensaje de esperanza al pueblo argentino ya que no se necesita ningún ajuste porque el año viene va a ser un año de recuperación absoluta».

Sobre su propia postulación añadió que, en lo personal, «seguramente en los próximos días tome la decisión de presentarme o no en las PASO» y lo condicionó a que la decisión «ayude» al espacio gobernante.

Por último, criticó la falta de condena por parte de Juntos por el Cambio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y señaló la falta de avances en la investigación judicial.

«Patricia Bullrich nunca condenó el intento de asesinato», agregó Rossi; y completó con que, por otra parte, «la Justicia no ha investigado».