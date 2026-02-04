Aniversario San Martín de los Andes: la ciudad frente a su propio éxito

San Martín de los Andes crece. Se nota en las obras, en el movimiento, en la llegada de nuevos vecinos y en una ciudad que se estira hacia sus bordes. Pero ese crecimiento trae consigo tensiones conocidas: más demanda de servicios, más tránsito, más presión sobre la infraestructura y la necesidad de pensar cómo ordenar lo que viene.

Con ese escenario de fondo, el intendente Carlos Saloniti plantea una gestión enfocada en planificar el desarrollo y anticiparse a los desafíos que impone una ciudad en expansión. Desde un diagnóstico integral que analiza el crecimiento urbano y la matriz económica, hasta una agenda de obras públicas y privadas en marcha, la mirada oficial apunta a sostener el atractivo de San Martín de los Andes sin resignar identidad ni calidad de vida.

En ese camino, el municipio trabaja junto al gobierno de la provincia de Neuquén, el COPADE y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un estudio integral que analiza el presente y el futuro de la ciudad. Se trata de una consultoría técnica que aborda, por un lado, el desarrollo urbano y, por otro, la matriz económica de San Martín de los Andes.

Fotos: Municipio de San Martín de los Andes.-

“Estamos hablando de un diagnóstico con estadísticas, con datos precisos, trabajado con asociaciones, juntas vecinales y actores de la sociedad civil”, detalla Saloniti. El objetivo es contar con un documento que no sea coyuntural, sino que sirva como hoja de ruta para las próximas gestiones.

La expansión continuará hacia el lado de Junín de los Andes, mientras que la zona de Lolog marca un límite a ese avance. Ordenar ese proceso resulta clave para acompañar el desarrollo sin comprometer la calidad de vida ni el perfil urbano que caracteriza a la ciudad.

Obras y conectividad

La conectividad aparece como uno de los ejes centrales en la proyección de San Martín de los Andes. En ese marco, avanza la obra en el aeropuerto Aviador Carlos Campos, una infraestructura que había quedado chica frente al crecimiento de la demanda. El intendente explica que la inversión abarca tanto la pista de rodaje como la ampliación y renovación de la terminal, que permitirá duplicar la superficie cubierta y mejorar la capacidad operativa.

La conectividad aérea se consolida como un factor clave para el turismo y para los residentes, con vuelos que llegan completos y la presencia de visitantes internacionales, principalmente de Brasil, que complementan mucho la temporada invernal.

La obra del aeropuerto ya está en marcha.-

A esto se suma la inversión en rutas y accesos. La travesía urbana es, según Saloniti, uno de los mayores problemas de la ciudad: una ruta nacional que atraviesa San Martín de los Andes de punta a punta, con un tránsito cada vez más intenso. En ese marco, se avanzará en obras como las del Callejón Gingins y del Callejón de Torres hasta su conexión con la Ruta Nacional 40, que son dos corredores clave para el tránsito cotidiano. Asimismo, en esa misma ruta, se contempla la construcción de tres rotondas, indispensables para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

También se destacan los trabajos viales hacia el Lago Lolog y la pavimentación de la ruta 19, clave para el acceso al Cerro Chapelco. “Son inversiones que cambian notablemente la experiencia turística y la vida cotidiana de quienes viven en la ciudad”, explicó el funcionario.

Vivienda y acceso a la tierra

El problema habitacional aparece como uno de los principales desafíos de San Martín de los Andes y atraviesa distintas dimensiones. El intendente recuerda que la ciudad tiene desde hace más de diez años declarada la emergencia habitacional, una situación vinculada al alto valor de la tierra y a la escasa disponibilidad de suelo fiscal. Se trata de una ciudad donde la mayor parte del territorio es de propiedad privada, lo que reduce las posibilidades de intervención directa del Estado para generar nuevas tierras urbanas.

El intendente de San Martín de los Andes dialogó con RÍO NEGRO en la previa de la celebración.

A esa dificultad estructural se suma la forma en que crece San Martín de los Andes. La ciudad mantiene una limitación de alturas que forma parte de su identidad urbana y que impide un desarrollo en vertical. Como consecuencia, el crecimiento se da de manera territorial, extendiéndose hacia los bordes. Según explica el intendente, este modelo encarece la prestación de servicios básicos —agua, gas, electricidad y saneamiento—, ya que llevar infraestructura a una ciudad extendida implica mayores costos que hacerlo en centros urbanos más concentrados.

Muchas personas llegan a San Martín de los Andes para trabajar y deciden quedarse, pero se encuentran con un mercado inmobiliario de valores elevados y con pocas alternativas accesibles. Frente a ese escenario, el municipio impulsó distintas estrategias para generar suelo urbano, entre ellas la venta de lotes céntricos de alto valor inmobiliario para adquirir superficies más amplias. Una de esas iniciativas es el desarrollo del futuro barrio Aitué, en Cordones del Chapelco, donde se avanzará en la infraestructura de servicios para más de 200 lotes, con financiamiento del BID y en articulación con la Provincia a través del programa “Neuquén habita”.

Todas estas iniciativas habitacionales forman parte de un convenio más amplio firmado entre el municipio y el Gobierno provincial, que incluye la ejecución de 46 viviendas, proyectos de integración socio-urbana —como el del barrio Cantera, que beneficiará a más de 200 familias—, la mensura de nuevos lotes urbanos y la provisión de servicios para futuros barrios.

Identidad, ambiente y calidad de vida

A pesar del crecimiento, San Martín de los Andes conserva una identidad urbana definida. La limitación de alturas, el uso de materiales como la madera y la piedra, y el respeto por el entorno natural forman parte de un código urbanístico que, según el intendente, “ha permitido que la ciudad no se desborde”.

Ese cuidado se refleja también en políticas ambientales que vienen de larga data: plantas de tratamiento terciario para los efluentes cloacales, recolección diaria de residuos, planta de transferencia, reciclado y una mirada histórica de respeto por el ambiente.

“La calidad de vida no es solo el entorno”, afirma Saloniti. “Es el respeto al peatón, es poder acceder a un lago público, caminar por la montaña, disfrutar de las cuatro estaciones del año”. En una ciudad que hoy ronda los 50 mil habitantes —sin contar las segundas residencias—, ese equilibrio entre crecimiento, identidad y planificación aparece como el principal desafío hacia el futuro.

Economía impulsada por el sector privado

Lejos de depender del empleo estatal, la economía de San Martín de los Andes tiene un perfil particular. Según el diagnóstico que maneja el municipio, el 28% de la actividad económica corresponde al sector público. El resto se reparte entre el turismo y la construcción.

“Eso es una fortaleza”, afirma el intendente. “La ciudad se mueve por la economía real: la inversión privada, la obra, el turismo, la gastronomía, los emprendedores”. Esa dinámica genera lo que Saloniti define como una economía circular, donde el movimiento económico se derrama en múltiples sectores.

En ese contexto, la conformación de la Cámara de Desarrolladores es otro dato significativo. Inversores inmobiliarios, turísticos y hoteleros se agruparon para trabajar de manera articulada con el Estado municipal y provincial, especialmente en temas de infraestructura y servicios. “Eso muestra el volumen de crecimiento que tiene San Martín”, señala.

Educación, salud y cuidado social

Otro de los pilares del crecimiento es la inversión en infraestructura educativa y sanitaria. En Cordones del Chapelco se inaugurará el CPEM 96, un nuevo colegio secundario, y se construirá un centro de salud para ampliar la cobertura más allá del hospital de complejidad VI que tiene la ciudad.

Además, avanzan las obras de la Escuela Integral Laboral y de la futura Escuela de Música, ampliando la infraestructura educativa de la ciudad. “Entre septiembre y principios del año que viene deberían estar terminadas”, anticipa el intendente, y recuerda que el año pasado ya se inauguraron tres escuelas primarias.

El intendente destacó la construcción de un complejo habitacional de 32 casas residenciales para adultos mayores. “Es un proyecto importante, firmado con el gobernador de Neuquén, que va a permitir tener presencia del Estado en una etapa clave de la vida”.

Dentro de la región de los Lagos del Sur se decidió que este tipo de complejo, similar al que se desarrolla en Neuquén capital, tenga sede también en San Martín de los Andes.