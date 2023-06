Alberto Fernández habló de la corrupción y aseguró «tener la conciencia limpia»

Alberto Fernández brindó hoy un extenso discurso vinculado a la corrupción que dejó a los presentes con un particular sabor de despedida. El presidente pidió ser «inflexible» ante «los vicios de las función pública» y utilizó la frase de una canción para destacar la transparencia de su gestión.

Lo hizo durante la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, organismo que depende de Jefatura de Gabinete.

«Me voy a descansar en paz«, sostuvo con tono de despedida, parafraseando una estrofa de la canción «Días de conflicto» de Littio Nebbia, y agregó: «Saber que no somos cómplices de un desfalco nos permite dormir en paz cada noche y tener la conciencia limpia«.

A poco menos de seis meses del fin de su mandato, el jefe de Estado reveló que el 10 de diciembre de 2023 presentará ante los medios de comunicación su declaración jurada para «que todos vean que hay un Presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron«.

«Ninguno se va más enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no le entregamos obras a nuestros amigos, no hicimos nada de eso y también hicimos muchas cosas por la integridad y calidad ética del gobierno«, desarrolló en una crítica al expresidente Mauricio Macri.

“Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable”, remarcó.

Alberto Fernández habló de la corrupción y renovó sus críticas contra Macri

Acompañado por el jefe de Gabinete y precandidato a presidente, Agustín Rossi, afirmó que su gobierno «subió la vara” de cara a la próxima administración y aprovechó para criticar el sistema de participación público-privada (PPP) creadas por Macri.

«Lo que ocurre en nuestro gobierno debe ser una regla, no podemos ser una excepción. Cuando uno ve firme la ética en los niveles más altos de gobierno parece desparramar para abajo. Parece permear hacia abajo, parece que arriba no perdonan el robo”, indicó.

Para Fernández, la corrupción no es patrimonio del Estado sino «un problema de la sociedad» que ve «en el curro» una posibilidad de acción. “En el mundo está lo permitido y lo prohibido, pero en la Argentina está la categoría intermedia: el curro, que no está bien, pero que podemos tolerar. El curro existe entre nosotros y es un problema, una forma de corrupción”, desarrolló.

Alberto Fernández apuntó contra la Justicia y los medios en su discurso sobre la corrupción

En otro pasaje de su exposición, el jefe de Estado denunció la existencia de «periodistas corruptos» que «reciben plata para decir lo que dicen». Además, negó haber operado mediáticamente su favor. «Así me va», definió.

Para el mandatario, «hay un abuso desmedido de la libertad de prensa» donde «se miente, se difama, se injuria«.

En referencia a la Corte Suprema, el Presidente insistió en impulsar una reforma judicial dado que -a su entender- «la justicia argentina funciona muy mal», y polemizó por no poder acceder a la declaración jurada de los jueces.

«Hoy los jueces andan con vidrios polarizados y escondidos para que nadie los reconozca, eso hay que cambiarlo«, precisó.

Por último, Fernández pidió a los auditores que supervisen las conductas en los organismo del Estado para que denuncien a las eventuales irregularidades.

“Si ven algo indebido, necesitamos que lo digan. No sean cómplices de los que delinquen. No hagan silencio. No van a poder descansar en paz antes de morirse”, finalizó.