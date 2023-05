La furiosa reacción de la oposición por la reunión de Alberto Fernández con Maduro: «Vergüenza»

El encuentro en Brasil entre el presidente Alberto Fernández y su par venezolano, Nicolás Maduro, generó importantes críticas de la oposición. Los que más destacaron fueron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes salieron con los tapones de punta a reprocharle al mandatario argentino la reunión celebrada esta tarde.

En primero en expresarse al respecto fue el jefe de Gobierno porteño, quien aseguró que le «avergüenza» la actitud del presidente por pedir levantar las sanciones internacionales contra el gobierno venezolano.

«El encuentro entre Alberto Fernández y el dictador Nicolás Maduro me avergüenza ante los miles y miles de venezolanos que eligieron vivir en nuestro país como refugio frente a la dictadura venezolana«, expresó el precandidato presidencial del PRO en Twitter.

Y en la misma línea, agregó: «Nuestra causa es la de la democracia y el respeto por los DDHH. Mi solidaridad con todas las Victimas de las dictaduras en América Latina».

Un rato más tarde, se pronunció Patricia Bullrich, contrincante de Larreta en la interna del PRO y de Juntos por el Cambio. «Siempre del lado equivocado de la historia. Conmigo esto se acaba», arrojó la ex ministra de Seguridad en Twitter.

No es la primera vez que Rodríguez Larreta y Bullrich salen a pronunciarse en la misma sintonía sobre un acontecimiento político. En las últimas semanas mostraron su repudio contra el dato de la inflación y el triunfo del derechista Partido Popular en España.

Reunión entre Alberto Fernández y Nicolás Maduro en Brasil: cómo reaccionó el resto de la oposición

Otros dirigentes de la oposición también salieron a expresarse duramente en redes sociales por la foto de Alberto Fernández con Maduro.

“Tsunami de chanes. Hola casta! Mirá a quién han apoyado con el mayor de los entusiasmos. Será que sólo son ignorantes o será que son conscientes que son parte del problema. La izquierda es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor”, expresó Javier Milei.

“Dan asco. Tanto argentinos como venezolanos la están pasando mal como nunca en sus vidas. Muchos se mueren de hambre, las empresas y los jóvenes huyen. Disfruten sus últimos cafecitos con aroma a sangre de sus muertos. Les queda poco tiempo. Están de salida”, lanzó José Luis Espert, economista liberal.

“Se reunió con un dictador y genocida. Cuentela como quiera, pero qué vergüenza para los argentinos tener un presidente chavista”, agregó Carolina Píparo, legisladora bonaerense.

«Somos la casta. Somos todos lo mismo. Pero con Maduro están solamente ellos», escribió el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias, en un mensaje dirigido al electorado de Javier Milei.

También la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, no dejó pasar la oportunidad de criticar al presidente argentino por su encuentro con Maduro en el Palacio Itamaraty de Brasilia, en el marco del Encuentro de Presidentes de los países de América del Sur.

«Derechos humanos y Libertad son antagónicos a Maduro. No hay valor alguno en la palabra de Un Presidente marginal sin autoridad ni poder. Nuestro profundo compromiso con los hermanos Venezolanos en su lucha contra el dictador criminal Nicolás Maduro», tuiteó.

En la misma línea, su compañera de bancada Paula Oliveto Lago señaló que «como argentina» le «da vergüenza un gobierno que defiende a una dictadura genocida como la de Maduro».

«No nos representa. Los derechos humanos no tienen ideología sino que se trata de condenar al que viola, mata, tortura y hambrea al pueblo. Libertad para Venezuela del tirano Maduro«, enfatizó.

También se hizo eco el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño, Waldo Wolff, quien no tuvo medias tintas a la hora de calificar al presidente. «El cinismo que maneja, Presidente, no tiene precedente. Ud. no sólo ha llevado a la Argentina a la pobreza y la marginalidad, sino que nos ha representado pésimamente ante los ojos del mundo. Maduro mata, persigue y tortura», arrancó.

Y siguió: «¿De qué Derechos Humanos está hablando? De los privilegiados como Usted que ha violado la cuarentena con su propio decreto o los Derechos Humanos de quienes se tuvieron que ir perseguidos por una dictadura brutal?».

Reunión entre Alberto Fernández y Nicolás Maduro en Brasil: cuál fue el objetivo

El encuentro se desarrolló en el Palacio Itamaraty de Brasil, donde se lleva a cabo la cumbre de presidentes y tuvo como objetivo “generar consensos y reforzar los mecanismos de integración latinoamericana”, según afirmó Presidencia.

Durante el encuentro, en el que también participaron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; y los cancilleres Santiago Cafiero e Yván Gil Pinto, Fernández le solicitó a Maduro que Venezuela vuelva a estar representado en foros y mecanismos internacionales, remarcando principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

Según informaron voceros, durante la reunión bilateral “se destacó el trabajo que ha realizado Argentina con respecto al apoyo al diálogo entre los propios venezolanos para la búsqueda de una salida política que, en el marco de sus mecanismos institucionales y constitucionales, garantice la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos”.