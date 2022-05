Alberto Fernández: “Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina»

El presidente Alberto Fernández advirtió este lunes que “nunca” se hizo “el distraído ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad” y rechazó así los planteos que realizó el pasado viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a quejarse porque en la Argentina existen trabajadores en relación de dependencia por debajo de la línea de la pobreza.

“En mi gobierno no he ocultado nada, toda la verdad está sobre la mesa, nunca oculté los problemas que tiene la Argentina, nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron, a escuchar a los compañeros, a los que necesitan, a entender que primero están los últimos, los que están más postergados”, remarcó el Jefe de Estado.

Además, al encabezar el 57° Congreso Ordinario de FATSA, el presidente Fernández prometió que intensificará las acciones para lograr que los salarios le ganen a la inflación. “Vamos a trabajar todo lo que haga falta, vamos a poner todo nuestro empeño para recuperar la igualdad en la Argentina, para que las mejores condiciones de ingresos sean una realidad en la Argentina”, aseguró.

“Así como me ocupé y me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca en la Argentina, voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan. Para eso hay que trabajar”, completó.

El pasado viernes, la vicepresidenta Kirchner volvió a hablar en público y se refirió a la interna que atraviesa la coalición de gobierno. No sólo ratificó sus quejas y demandas respecto al rumbo económico sino que además le advirtió al Presidente que su gobierno no le está “haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza” que se depositó en Frente de Todos.