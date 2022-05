Alberto Fernández participará de la Cumbre de las Américas tras las dudas iniciales

Luego de varias idas y vueltas y en medio de una gran expectativa, se confirmó que el presidente Alberto Fernández participará en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles desde el próximo lunes 6 de junio y se extenderá durante toda esa semana.

Así lo confirmaron fuentes oficiales al sitio Ámbito.com luego de las críticas que el mandatario realizó sobre la organización del evento, al afirmar que siente «vergüenza» de que «haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia».

Alberto Fernández le hizo estas afirmaciones a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas y el encargado de Joe Biden para asegurar la participación de los presidentes de los tres países más grandes de la región.

El presidente de México Manuel López Obrador informó que no asistirá al evento porque aseguró que la Constitución de su país no se lo permite. En una charla telefónica habría instado a Fernández a que participe, ya que él no tiene esa limitación constitucional, y a que lo haga en nombre de la CELAC.

López Obrador descartó que exista un plan para realizar una «contracumbre» pero admitió que «hay un acuerdo» entre países miembros de la CELAC para hacer y acompañar la denuncia argentina sobre la política de invitar «solo a los que se considera amigos».

Por otra parte, Nicolás Maduro señaló sobre Alberto Fernández: «Sabemos que su voz, firme, clara y valiente, va a ser una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y el Caribe, con esta política errática del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Con el aval de López Obrador y el gesto político de Maduro en la misma sintonía, Alberto Fernández definió que estará presente.

Según Infobae, «la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas ya es un hecho político que se conoce en el Ala Oeste de la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Se lo aguarda el próximo 8 de junio en Los Ángeles, junto a una reducida comitiva que integrarán Santiago Cafiero (canciller), Gustavo Beliz (secretario de Asuntos Estratégicos), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia), Gabriela Cerruti (portavoz presidencial) y Jorge Arguello (embajador argentino en DC)».

«Tras la Cumbre, el secretario de Estado Blinken y el canciller Cafiero definirán la fecha de la visita oficial de Alberto Fernández a la Casa Blanca. Sería cuando comience el frío en Washington: depende de la agenda de Biden», agregó.