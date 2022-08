Alberto Fernández visitará las obras de la primera planta de baterías de litio del país

El presidente Alberto Fernández visitará hoy las obras de la primera planta piloto de baterías de litio de la Argentina en La Plata y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología) en el partido bonaerense de Berisso, se informó oficialmente.

La agenda de actividades comenzará a las 11.30 y junto al mandatario estarán el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y los presidentes de YPF, Pablo González; de Y-TEC, Roberto Salvarezza; y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol.

La planta es un emprendimiento conjunto entre el Mincyt -a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)-, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e Y-TEC, la empresa energética de gestión conjunta entre YPF y el mencionado organismo de ciencia.

La producción anual, medida en energía almacenada de unos 13 MWh, equivale a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos, agregaron. Contará con unos setenta equipos, algunos de ellos automatizados, con la creación de unos 50 puestos de trabajo directos.

A través de la Escuela de Oficios de la UNLP, se capacitó una primera tanda de operarios y operarias para una primera fase de puesta en marcha de la planta. Todos ellos serán miembros de la carrera de personal de apoyo del Conicet.

La inversión total del proyecto para producción de celdas para baterías de litio es de unos siete millones de dólares. De este monto, la planta requirió inversiones por u$s 5,5 millones para la obra civil, maquinaria y la producción de materiales de electrodos, de los cuales u$s 1,5 millón fueron aportados por el Mincyt, u$s 2 millones por la UNLP y u$s 2 millones por Y-TEC. A su vez, u$s 1 millón corresponde a los laboratorios y planta piloto adquiridos por Y-TEC.

La construcción, emplazada en un predio perteneciente a la UNLP, abarca una superficie de 1.500 metros cuadrados, donde funcionarán todas las etapas de la fabricación de celdas y baterías de litio, dispositivos de almacenamiento de energía valorados por tener mayor volumen de carga y más ligereza que otros materiales, además de ser amigables con el medio ambiente, señalaron desde el Conicet.

Será la primera planta en su tipo a nivel nacional, ya que hasta el momento Argentina importa, o bien las partes y realiza aquí el ensamblado, o directamente el producto terminado, añadieron.

La obra edilicia ya está terminada y a partir de ahora se llevarán adelante intervenciones específicas en ciertos espacios para alojar a los distintos equipos que funcionarán allí.

Según el cronograma planteado, se espera que la fábrica quede inaugurada a finales de este año y comience a producir en ese momento, en un principio atendiendo demandas regionales específicas y estratégicas, y posteriormente ampliándose al mercado nacional y regional.