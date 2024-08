Fabiola Yañez y lo más fuerte sobre Alberto Fernández: inhibidores, amenazas y fotos privadas

La ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio este sábado desde España tras denunciar al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Durante una entrevista con Infobae, habló de amenazas que habría recibido por parte de su expareja y aseguró que varias personas del entorno estaban al tanto de lo que sucedía.

“Esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, aseguró Yañez, en referencia a las imágenes que se filtraron en las últimas horas sobre el exmandatario con la columnista Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Las frases más fuertes de Fabiola Yañez durante la entrevista:

“He cuidado a este hombre. Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”.

“Esta persona estuvo durante dos meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, hacía lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace”.

«Todos los días me repetía: ‘Perdí el gobierno por culpa tuya’. Esto no se trata de mí, se trata de mi hijo Francisco porque yo debo estar íntegra para él. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí”.

“Yo hoy no podía salir de mi casa. Pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir que hacían que mi auto se apagara. Hoy tengo miedo de volver y qué voy a hacer con mi hijo. Siempre estuve sola”.

“Desde el Ministerio de la Mujer salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí”.

“Un día, mi mamá, que estaba al lado de Francisco, le saca el teléfono con el que le poníamos música para que esté tranquilo y me dice: ‘Fabiola, ¿Qué es esto?’. Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”.

“Las personas más allegadas a él sí lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar a amigos diciéndome: ‘Tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía. Y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo’”.

“Su secretaria sabía lo que yo estaba sufriendo. Me amenazaron con decir que estaba enferma y que una persona iba a ayudar a que eso fuera verosímil”.