Quién es Tamara Pettinato, la mediática en medio del escándalo entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por un video

Tamara Pettinato, hija del famoso músico y conductor Roberto Pettinato, está en el centro de una nueva polémica. Un video de LN+ la muestra en una conversación íntima con el expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, y su figura mediática es el foco de atención.

Cuál es su trayectoria en los medios

Desde sus inicios en televisión, Tamara se ha destacado por su participación en programas como Intrusos, Cortá por Lozano, y Bendita TV. También ha probado suerte en el teatro, formando parte del elenco de Confesiones de mujeres de 30, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina.

Vida personal y controversias

Tamara es madre de un hijo de 14 años, Milo, y actualmente está en pareja con José Glinski, diputado nacional por Chubut. Este año, fue nominada al Martín Fierro como Mejor Columnista de Espectáculos, una mención que generó algunas críticas en el medio, pero que ella tomó con humor.

Hoy, en medio del escándalo por el video, Tamara decidió no aparecer en Bendita TV, a pesar de estar lista para salir al aire. Aunque aún no se ha pronunciado sobre este incidente, en el pasado ya enfrentó una situación similar cuando se reveló su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia. En ese momento, dijo: «Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar».

Difunden un polémico video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial

En el video, la conversación es iniciada por Alberto Fernández, que pregunta por qué estaban brindando. «Porque hoy estamos cortando», responde Pettinato a lo que el expresidente consulta: «¿Qué estamos cortando». «Nuestra relación», contesta entre risas la presentadora.

«¿O sea que tuviste una relación conmigo», repregunta el dirigente justicialista, intervención que genera la aclaración de Tamara: «‘¡No! de amistad. Empezá de nuevo«.

Interrogada otra vez por el motivo de la celebración, la mediática señala: «Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó«. «O sea que hiciste la primaria muy adulta vos», deslizó el exmandatario.

«Yo tenía 12 y vos repetiste como… Digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía diez y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero», acotó ella, seguido luego de un comentario del entonces presidente: «Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo«.

Agrega, otra vez, Pettinato: «Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?». «Yo creo que estamos enamoradas de otra manera… mentira«, señaló.

Tras ello, la conversación, al menos registrada en video, culmina con un «te amo» mutuo.