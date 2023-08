Alberto Weretilneck, sobre Javier Milei y las PASO: «no tiene el apoyo de ninguna de las corporaciones»

El gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck analizó el resultado de las elecciones PASO 2023 y el complicado escenario económico, que se profundizó a partir del lunes, con las medidas que tomó el ministro Sergio Massa. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO opinó sobre Javier Milei, el candidato por La Libertad Avanza, el más votado en todo el país, y las implicancias de su sorpresivo triunfo.

«Lo mas preocupante es que no tiene el apoyo de ninguna de las corporaciones del país, no hay ningún empresario que se haya manifestado de acuerdo con él, no tiene ni primera minoría de las cámaras de Diputados y Senadores, no tiene acompañamiento de los sindicatos, ni del sistema de medios de Argentina. Desde el punto de vista de lo que garantiza la gobernabilidad, no tiene nada. Y eso es un problema para el país», opinó.

«La otra situación que veo compleja también es su falta de equipo técnico y por otro lado la personalidad que tiene de no poder relacionarse con otros sectores, cuando acusa a toda la dirigencia nacional que se tiene que ir, esa dirigencia va a seguir estando y va a tener resortes de poder. De darse eso, no creo que se de, vamos a tener un gobierno absolutamente carente de poder para implementar algunas de las cosas que está diciendo que tendrían que pasar por el Congreso», agregó.

Luis Di Giácomo, sobre Milei y el resultado de las PASO 2023: «hubo una nacionalización de la elección»

El diputado nacional de Río Negro Luis Di Giácomo, candidato por Juntos Somos Río Negro que busca renovar su banca, quedó en cuarto lugar con el 9,22 % de los votos en las elecciones PASO 2023 de ayer y sigue en carrera para octubre.

«Hubo una nacionalización de la elección, ganó una fuerza que no se esperaba que pudiera triunfar y

nosotros lo hemos podido comprobar en nuestra localidad. En sectores humildes, históricos bastiones del kirchnerismo hoy ganó Miley y en el circuito centro más alineado a JSRN también ganó Milei», planteó el diputado.

Zgaib y el titular de Incucai rechazaron la idea de Milei por la «venta de órganos»

«¿Qué momento para hacer este acto? Poner en tela de juicio el trabajo del Incucai y la donación de órganos (…) es importante reafirmar que queremos más políticas públicas de salud«, dijo el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, al encabezar en Bariloche una firma de convenio para potenciar la estructura de la donación y trasplante de órganos en el hospital de Bariloche, en la que participó el presidente del organismo nacional, Carlos Soratti.

