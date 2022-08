Alerta en Bariloche por el ajuste de los fondos para tratamientos de personas con discapacidad

«Las prestaciones de discapacidad no son una variable de ajuste, ni un regalo, ni un favor. Toda prestación que no se paga en término, o no se paga, o se retiene, se ajusta o se quita, atenta contra la posibilidad de de poder brindar los tratamientos necesarios que favorecen a una mejor calidad de vida a todas las personas con discapacidad». De esta forma, el grupo TGD Padres TEA (Trastorno del Espectro Autista) se manifestó por el recorte de partidas destinadas al pago de servicios de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.

La falta de pago de las obras sociales estatales, privadas y prepagas a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y el arrastre de deudas durante los últimos meses -en algunos casos, durante todo el año- generó alerta entre diversas agrupaciones y familiares de Bariloche.

“Nos encontramos a nivel nacional con que las obras sociales no están recibiendo la transferencia de fondos del Sistema de Superintendencia de Salud de Nación y por ende, no están haciendo los pagos de prestaciones brindadas en mayo y en junio. Las obras sociales no están pudiendo llevar adelante esos pagos lo que hace peligrar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad que es muy amplio”, detalló la psicopedagoga Belén Bosch.

Indicó que la problemática contempla a niños, adolescentes y adultos con dificultades sensoriales, motoras y trastornos psiquiátricos, entre otros.

Según Bosch, esta situación afecta “a muchas personas que trabajan con personas con discapacidad, desde el cuidador domiciliario, acompañantes terapéuticos, maestras de inclusión o, por ejemplo, alguien que tiene un ACV y necesita un kinesiólogo”.

“Todas estas personas están siendo desatendidas por la Superintendencia de Salud que no está haciendo los pagos. Por eso, a nivel nacional, las familias y los centros de rehabilitación, agrupaciones, profesionales y hasta transportistas están haciendo movilizaciones desde ayer, hoy y mañana para visibilizar esta situación”, expresó Bosch.

La coordinadora de la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad, Helen Tobar, convocó a referentes de diversas agrupaciones de Bariloche preocupadas por la situación que definieron declararse en estado de asamblea y organizar una jornada de reflexión para este miércoles por la tarde.

“Hay una sensación de incertidumbre por la suspensión de los pagos. Las MAI (Maestras de Apoyo a la Inclusión) han optado por medidas de fuerzas, como paros. Muchos jóvenes quedan sin acompañamiento y las escuelas se oponen a su ingreso cuando no están acompañados”, mencionó la funcionaria municipal.

Bosch consideró que el sistema de atención a la discapacidad siempre ha sido “precario y frágil”. “Los prestadores de salud y de educación que trabajan con personas en situación de discapacidad han tenido que esperar varios meses para recibir pagos por sus servicios y trabajos. Siempre hay demoras y hay que hacer reclamos. Ya era moneda corriente”, señaló. Pero en este caso sorprendió la suspensión repentina -y sin previo aviso- de las transferencias de fondos para que las obras sociales afronten los pagos de servicios.

“Genera mucha incertidumbre al igual que la posible emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por presión de los sindicatos, para transferir lo que hace el sistema de prestaciones de discapacidad a los gremios”, dijo.

El colectivo Unidos por la Discapacidad comenzó a juntar firmas en la plataforma Change.org oponiéndose al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales.