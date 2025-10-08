Allanamientos la casa de «Fred» Machado en Viedma por la causa que vincula a José Luis Espert y un presunto lavado de dinero

Desde las primeras horas de este miércoles se lleva adelante un allanamiento en la casa de «Fred» Machado a pocos kilómetros de Viedma. En esa residencia el empresario, acusado de narcotráfico y fraude, cumplía prisión domiciliaria. El martes fue detenido y trasladado a una dependencia para su extradición. Los allanamientos están vinculados a la denuncia de Juan Grabois y un presunto lavado de dinero junto a José Luis Espert.

Según se pudo conocer, los procedimientos en la residencia de «Fred» Machado se deben a las investigaciones por la causa contra el diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa la lleva adelante el fiscal federal Federico Domínguez y se basa en la denuncia de Juan Grabois por el pago de 200.000 dólares que el excandidato de La Libertad Avanza reconoció haber aceptado de manos del empresario.

En una entrevista de esta semana, Machado fue explícito, admitiendo sin rodeos su relación con Espert y confirmando la existencia de los pagos realizados.

Trasladaron a «Fred» Machado a la cárcel de Viedma: se activó el proceso de extradición

Este martes 7 de octubre la Corte Suprema avaló la extradición de Federico «Fred» Machado, acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Minutos después, el presidente Javier Milei ratificó la decisión de la Justicia y ordenó «instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios«.

Diario RÍO NEGRO viajó hasta la chacra del empresario, a la vera de la Ruta Provincial 1 a unos 15 kilómetros de Viedma: la Policía Federal lo esposó y lo trasladó a la Unidad Federal N°12.

El movimiento se produjo horas después de que la Corte habilitara el requerimiento de Washington y el Poder Ejecutivo confirmara la decisión esta misma tarde. Machado enfrentará cargos en Texas por delitos federales que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Machado fue detenido dentro de la jurisdicción del juez federal Gustavo Villanueva, en el aeropuerto de Neuquén, el 16 de abril de 2021. Por ello, Villanueva es el magistrado natural a cargo del proceso, aunque su asiento de funciones se encuentra en Neuquén.

Ahora que la Corte y Milei ratificaron la extradición, el magistrado neuquino debe comunicar la novedad a la Cancillería argentina, a Interpol y a la justicia de Estados Unidos para que se organice el operativo de traslado. El costo logístico de la operación correrá por cuenta del país requirente.

