Video | Trasladan a «Fred» Machado a la cárcel de Viedma: se activa el proceso de extradición a Estados Unidos

Este martes 7 de octubre la Corte Suprema avaló la extradición de Federico «Fred» Machado, acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Minutos después del fallo, el presidente Javier Milei ratificó la decisión de la Justicia y ordenó «instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios«. Diario RÍO NEGO viajó hasta la chacra del empresario, a la vera de la Ruta Provincial 1 a unos 15 kilómetros de Viedma: la Policía Federal lo esposó y está siendo trasladado a la Unidad Federal N°12.

El candidato a diputado por Fuerza Patria en Buenos Aires, Juan Grabois, había increpado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que ponga en custodia a Machado. «Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes», le contestó en las redes sociales.

Video | La Policía Federal arrestó a «Fred» Machado para su traslado

El empresario Federico “Fred” Machado fue trasladado por la Policía Federal a la delegación de Viedma, en Río Negro, para formalizar el proceso de extradición a Estados Unidos.

El movimiento se produjo horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara el requerimiento de Washington y el Poder Ejecutivo confirmara la decisión esta misma tarde. Machado enfrentará cargos en Texas por delitos federales que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

La Justicia acelera la extradición de “Fred” Machado a EE. UU.; el empresario dice que “fue todo político”

Machado reapareció en declaraciones radiales minutos antes de su traslado y afirmó que la extradición era previsible. “¿Quién le dice que no a los gringos?”, comentó el empresario a Radio La Red, asumiendo la inminencia de su traslado a Estados Unidos. El cumplimiento del pedido judicial por parte del Gobierno ratifica el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Respecto al reciente escándalo político que lo ligó al diputado José Luis Espert, Machado insistió en que toda la controversia fue un ataque orquestado. Sostuvo que la exposición de su caso y sus vínculos con el legislador “fue todo político”, y que el objetivo real era la figura de Espert. “Fue la oposición para bajarlo a Espert”, aseguró el empresario, quien aportó fondos no declarados para la campaña del legislador en 2019.

El relato de Machado sobre el fin de su relación con el diputado liberal, sin embargo, mostró una serie de contradicciones respecto a las versiones previas. Intentando desvincularse del narcotráfico, Machado relató que apenas se conocieron los cargos en su contra, habló en persona con Espert. Según su versión, el encuentro se dio en marzo.

“Yo le cuento en marzo cuando yo vengo a Argentina. Voy a su casa y le digo que tuve este problema”, afirmó Machado sobre la última vez que vio al diputado. Y concluyó: “Él me dijo: ‘Yo te creo, qué lástima, qué pena, buena suerte’. Esa fue la última vez que lo vi. No lo vi nunca más”. Este testimonio se produce en medio del revuelo judicial y político que generó su caso, que involucra a una red internacional de aviones y fondos no declarados.