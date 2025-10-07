Extradición de «Fred» Machado: el juez de Neuquén activa el tramo final a la espera de la decisión de Milei

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, tiene a su cargo ejecutar la extradición de Federico Andrés «Fred» Machado ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido de Estados Unidos. Sin embargo, deben cumplirse algunos pasos.

Villanueva es el juez natural del proceso porque Machado fue detenido dentro de su jurisdicción: en el aeropuerto de Neuquén, el 16 de abril del 2021. Desde entonces está privado de la libertad.

Este martes la Corte confirmó por unanimidad la extradición, y remitió de inmediato el expediente al juez para que continúe con el trámite.

Las comunicaciones

El magistrado neuquino tiene que comunicar la novedad a la Cancillería argentina, a Interpol y a la justicia de Estados Unidos para que organicen el operativo de traslado. El costo corre por cuenta del país requirente.

Pero todavía queda una instancia: el Poder Ejecutivo puede ponerle un freno.

La firma del Ejecutivo

La legislación le da a Javier Milei diez días hábiles para decidir si concede o no la extradición. Puede negarla si considera que existen «especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos» u «otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido».

Hay algunos antecedentes. El Poder Ejecutivo de Argentina negó o entorpeció la extradición de militares acusados de delitos de lesa humanidad requeridos por España, Italia y Francia. Uno de los casos emblemáticos es el de Alfredo Astiz. En 2003 se abrió una ventana y se autorizó por ejemplo la de Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España.

Hay un dato adicional: Javier Milei comparte abogado con «Fred» Machado. Se trata de Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes, el defensor fue un asociado al estudio de Mariano Cúneo Libarona.

¿Sigue con domiciliaria?

Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén. (Archivo/Cecilia Maletti)

Otra decisión que puede tomar el juez Villanueva es modificar el régimen de detención de Machado, si considera que aumentan los riesgos procesales, por ejemplo el de fuga.

El empresario nacido en Carmen de Patagones hace 57 años dijo este martes en una entrevista que «voy a morir en la Argentina», y dejó en suspenso la respuesta cuando le preguntaron qué hará si lo extraditan y lo condenan a varios años de prisión en Texas.

Hasta ahora cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica monitoreado por el ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Cúneo Libarona.

La casa donde está ahora

De acuerdo con fuentes judiciales es un preso que no ocasiona molestias. Vive en una amplia chacra a la vera de la ruta provincial 1, a 15 kilómetros de Viedma, a medio camino entre la capital de Río Negro y el balneario El Cóndor.

Villanueva tiene su asiento de funciones en Neuquén pero viaja seguido a Viedma porque es juez electoral subrogante de la provincia de Río Negro.

Sin embargo, nunca volvió a entrevistarse con Machado; no conoce la chacra en la que vive con su madre, María Esther Ciccarelli, y una de sus hermanas, la abogada Malena Esther Igoldi.