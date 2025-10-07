Exclusivo Diario RÍO NEGRO | Cómo fue la detención y el traslado de «Fred» Machado en Viedma

Este martes, Federico «Fred» Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina en su domicilio de Viedma, en el marco de un operativo para hacer efectiva su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Diario RÍO NEGRO estuvo presente en el lugar y reconstruye paso a paso los momentos clave del procedimiento.

La detención se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de extradición solicitado por la justicia estadounidense. Minutos después del fallo, el presidente Javier Milei ratificó la decisión de la Corte y ordenó instrumentar de inmediato los «pasos administrativos y diplomáticos necesarios».

Llegada al lugar y operativo policial en Viedma

La Policía Federal llegó a la chacra del empresario, ubicada a unos 15 kilómetros de Viedma, en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que conecta la ciudad con el balneario El Cóndor.

Federico «Fred» Machado, es trasladado en una camioneta de la Policía Federal hacia la Delegación Federal de Viedma. Foto: Mauricio Martín.

La presencia policial era evidente: una camioneta y tres autos rodeaban el perímetro de la propiedad, y un portón blanco cerrado dividía la zona donde se encontraba Machado del sector donde se concentraba el personal y los vehículos policiales.

El ambiente era de máxima tensión, aunque con un operativo planificado y sin incidentes. Efectivos uniformados ingresaron al domicilio para proceder al arresto.

Momento de la detención y traslado de «Fred» Machado

Machado fue esposado por los agentes y subido a la camioneta que lo trasladaría. Durante el recorrido inicial, mostró una sorprendente tranquilidad e incluso esbozó una sonrisa, mientras era escoltado por la Policía Federal hacia la Delegación Federal de Viedma.

Así llegaba «Fred» Machado a la Delegación Federal de Viedma. Foto: Mauricio Martín.

Posteriormente, fue llevado a la Unidad Federal donde permanecerá bajo custodia mientras se coordinan los pasos administrativos y diplomáticos para su extradición. El operativo se desarrolló sin mayores contratiempos.