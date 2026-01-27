Alquileres: piden cambiar una ley en Neuquén para que las comisiones inmobiliarias las paguen los dueños

En Neuquén hay un 25% de la población que es inquilina. Foto: archivo Florencia Salto.

La organización Inquilinos Agrupados, junto la Federación de Inquilinos Nacional, impulsa una propuesta en Neuquén para modificar una ley provincial y que las comisiones inmobiliarias las paguen solamente los propietarios de las viviendas en alquiler.

Aseguran que estos honorarios profesionales se pagan por un servicio que prestan las inmobiliarias a los propietarios y que los actuales costos para ingresar a una propiedad en alquiler «asfixian» a las familias.

El titular de Inquilinos Agrupados, Federico Prior, indicó en diálogo con Radio Universidad CALF que se trata de «un reclamo histórico» y que esta será la tercera vez que se intente cambiar esa ley en la Legislatura.

«La comisión inmobiliaria son los honorarios profesionales que se pagan a las inmobiliarias como intermediarios. Estamos planteando que los inquilinos no lo paguen porque es un servicio que lo contratan los propietarios», afirmó.

Concretamente, buscan modificar el artículo 13° inciso g) de la ley 2538 de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, sancionada en 2006. Allí se indica que, por arrendamiento, locaciones urbanas y rurales, los honorarios profesionales corresponden hasta un dos por 2% a cargo del locador, y hasta un 3% a cargo del locatario sobre el importe total del contrato, no pudiendo superar el equivalente a un mes de locaciones.

Para Prior, esa distribución es «injusta» y ya se intentó cambiar en varias ocasiones, siendo una de las últimas en 2017. Planteó que hay una cuestión «abusiva» porque las inmobiliarias «defienden los intereses de quienes tienen una propiedad en alquiler».

El referente de Inquilinos Agrupados estuvo reunido esta semana con el diputado oficialista Francisco Lépore (Avanzar) y anticipó que harán una junta de firmas para sumar apoyo al proyecto antes de ingresarlo formalmente en la Cámara.

Esta modificación ya se logró aprobar en la Ciudad de Buenos Aires, en 2017, y en la provincia de La Pampa en 2019, apuntó.

El 25% de la población de Neuquén alquila

Según los datos que arrojó el Censo 2022, Neuquén es la quinta provincia con mayor porcentaje de población que alquila. Un 24,9% de los hogares no tiene vivienda propia, unos 64.134, según los datos oficiales.

El promedio nacional, en cambio, ronda el 21%, lo que incluye casos muy por debajo como Catamarca (11%), Chaco (11,2%) y Santiago del Estero (6,7%).

Prior detalló, además, que el costo de ingresar a una vivienda, y que implica el pago de un mes de alquiler, mes de depósito y mes de comisión inmobiliaria, está «en niveles históricos». Además, el 50% del salario hoy se destina al alquiler. «Hoy las familias están asfixiadas», alertó.