Reglamentaron el «RIGI» de Neuquén para atraer nuevas inversiones con beneficios fiscales

Invierta en Neuquén promueve la radicación de actividades en parques industriales, salud, tratamiento de residuos y generación de energía, entre otras. Foto: archivo Florencia Salto.

El gobernador Rolando Figueroa finalmente reglamentó la ley Invierta en Neuquén que crea un régimen para que se puedan radicar en la provincia proyectos de inversión más allá de Vaca Muerta. Lo hizo con la firma del decreto 97, el jueves pasado, a ocho meses de sancionada la ley en la Legislatura.

El programa está dirigido a personas humanas o sociedades que realicen actividades en Parques Industriales, turismo, ciencia y tecnología, explotación agropecuaria, agroindustrial y de forestación, generación de energía, actividades vinculadas al sector salud, tratamiento de residuos industriales y desarrollo de infraestructura, logística y servicios.

A partir de ahora, se abrirá una ventanilla única digital para que los interesados puedan presentar su plan con la documentación respaldatoria, el monto de la inversión discriminado por etapas, el financiamiento previsto y la estimación de fuentes de empleo a contratar, entre otros requisitos.

Con la reglamentación de la ley Invierta en Neuquén, el gobierno definió la integración del Comité Provincial de Inversión (CPIN) que tendrá a cargo la evaluación y aceptación o rechazo de las propuestas.

Por el ministerio de Economía, serán miembros titulares ad honorem el secretario de Producción, Diego García Rambeaud, y el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales. Y por la Jefatura de Gabinete, la designada fue la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero.

La evaluación de los planes ingresados por la ventanilla única deberá tener en cuenta la viabilidad técnica y operativa del proyecto, su sostenibilidad económica y financiera, el impacto ambiental y territorial, la contribución al desarrollo regional, la generación de empleo e innovación y su adecuación al Plan de Desarrollo Productivo e Industrial.

Invierta en Neuquén: cómo se evaluarán los proyectos

El dictamen final deberá determinar para el proyecto una pertinencia alta, media, baja o nula mediante una polinómica que también fue establecida en el decreto. Eso significa que se calificará del 1 al 5 en siete ejes: territorialidad (20%), empleo (20%), nuevas actividades (15%), sustentabilidad (15%), innovación (10%), inclusión (10%) y exportación (10%).

El dictamen del CPIN recomendará también los beneficios a otorgar y la localización del proyecto propuesto, pudiendo aceptar los beneficios solicitados, requiriendo su reformulación o re direccionamiento, graduando la intensidad de los mismos o rechazando de modo fundado su otorgamiento, explica la reglamentación.

Los beneficios incluyen estabilidad fiscal de hasta 10 años, exención en Ingresos Brutos o Inmobiliario, acceso a tierras públicas y a financiamiento del Banco Provincia del Neuquén (BPN) a tasa subsidiada, entre otros.