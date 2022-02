Amado Boudou reapareció en un acto oficial del Gobierno

El exvicepresidente Amado Boudou, procesado y condenado en la causa Ciccone y hoy en libertad condicional, reapareció en un acto del Gobierno nacional. Estuvo sentado en primera fila junto a funcionarios gubernamentales en un homenaje organizado por la Cancillería a tres años de la muerte de Héctor Timerman.

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, fue quien encabezó el acto en recuerdo del ex canciller que fue procesado en la causa por el Memorándum con Irán y falleció el 30 de diciembre de 2018. Ambos compartieron la administración pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, junto a su marido José “Pepe” Albistur; el legislador Eduardo Valdés; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Entre los que se encontraban en primera fila estaban el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y, a su derecha, Boudou.

Boudou fue condenado por su participación en el caso Ciccone. Estuvo con prisión domiciliaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y en julio de 2021 consiguió la libertad condicional.

Está inhabilitado para a ejercer cargos pero eso no le impide continuar con su militancia política. Es más, en noviembre del año pasado lanzó una nueva fuerza política: Soberanxs junto al ex vicegobernador bonaerense de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, y la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro.

En su manifiesto fundacional, la organización expresó cuestionamientos sobre las condiciones del pago de la deuda con el FMI y pidió mayor apertura para “la discusión de ideas” dentro del Frente de Todos.