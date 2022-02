La agrupación de Boudou pedirá al Presidente que anule la venta de tierras a Lewis

La agrupación política Soberanxs, que integra el exvicepresidente Amado Boudou y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, elevará esta semana un planteo al presidente Alberto Fernández para que anule la operación de compra de tierras, ejecutada en 1996, del magnate inglés Joseph Lewis en la provincia de Río Negro.

A una semana de la manifestación que volvió a poner en la agenda pública el acceso al lago Escondido, que quedó cercado en la propiedad de Lewis, algunos sectores apuntan a la transacción comercial que realizó Lewis para adquirir las casi 12.000 hectáreas de tierras en una área protegida de alto valor ambiental y paisajístico.

RÍO NEGRO dio a conocer la semana pasada que la investigación respecto a compra presuntamente fraudulenta de Lewis de las tierras a la familia Montero prescribió el año pasado, aunque los fiscales federales que intervinieron en el expediente advirtieron mentiras y complicidades de funcionarios de Río Negro y de Nación, que avalaron esa transacción en 1996.

Ahora, el historiador Alejando Olmos Gaona retomó el tema y dijo en diálogo con el programa Ideas Circulares, de FM Bariloche, que esta semana la agrupación Soberanxs realizará un planteo para que el Presidente intervenga y anule esa transacción comercial mediante la cual Lewis obtuvo las tierras donde construyó su mansión.

“Vamos a enviarle al Presidente la copia de lo que presentamos a la Procuración del Tesoro pidiéndole que le dé instrucciones al Procurador para que fulmine esa venta hecha a Lewis y que esa tierra pase a manos argentinas de nuevo”, indicó el historiador y referente de la agrupación política que lamentó en en los años transcurridos desde la operación de compra-venta de tierras a Lewis, ningún gobierno haya intervenido.

Indicó que la anulación de la operación es factible y hay documentación que lo respalda, entre ella la presentada por el exproducurador del Tesoro Carlos Balbín, quien en la gestión de Mauricio Macri solicitó que se iniciara la acción para recuperar las tierras para el Estado. En ese momento la respuesta fue que no se intervendría por los años transcurridos.

Olmos Gaona señaló que el petitorio incluirá el planteo de que una vez anulada la operatoria, que regrese a la familia Montero que vendió esas tierras, se “expropie inmediatamente, lo convierta en parque nacional o algún tipo de emprendimiento totalmente distinto a un emprendimiento privado”.

El historiador indicó que este tema ya fue abordado con el actual procurador del Tesoro, Carlos Zanini, sin embargo «no hizo nada y como no me contestaba, volví a insistir y ahí es cuando me dijeron que no tenían instrucciones del gobierno nacional para hacer nada».

“Sabemos que ciertos millonarios no actúan de manera inocente, lo hacen con un propósito y en el caso de Lewis para mi es verdaderamente paradigmático y escandaloso porque esto es del año ’96, ¿Cómo es posible que ningún Gobierno de la Nación no ha hecho nada?” señaló y dijo que por un lado está el tema judicial, que archivó la causa por prescripción, y por otro la autorización de la compra-venta.