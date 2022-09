Aníbal Fernández reveló que puso a disposición su renuncia tras el atentado a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reveló que puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia luego del atentado a Cristina Kirchner. «Soy un caballero, y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente que cuando él lo decidiera a correrme. Se lo dije desde un primer momento porque esas cosas se deben hacer así», expresó al ingreso del ministerio.

Además, descartó que la Policía Federal haya manipulado el teléfono celular del agresor, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró que no hubo reacción tardía ni negligencia de la fuerza de seguridad. Consultado por un periodista, el funcionario respondió: «No, no lo descarto, no lo manipuló. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa y trasladarlo al juzgado».

Asimismo, explicó: «cuando comenzamos la gestión sacamos un protocolo de preservación de la escena del crimen, para delimitar cómo actuar. Llegaron nuestros efectivos, con todos los superintendentes, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso, se desnudó a esta persona, y se trabajó con la medicina legal como corresponde, y después se envía el teléfono en lo que se conoce como la bolsa de Faraday al juzgado, que nos dio un recibo que constata que fue recibido con la cadena de custodia intacta, hasta ahí llega nuestra tarea».

«Hasta ahí llegó nuestra tarea», se escudó el funcionario, y reafirmó que durante el operativo de seguridad en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta se cumplieron los protocolos de actuación. «No hubo reacción tardía, puse una foto que se ve como si fuese el cinco del dado, la vicepresidenta en el medio y alrededor cuatro policías de la federal. Es muy difícil resolverlo en una situación abierta como es el caso», argumentó.

A su parte, el ministro reveló que mantuvo comunicación con Cristina Fernández de Kirchner el jueves y el sábado pasados, y se lamentó por los dichos de Hebe de Bonafini, quien pidió su renuncia al cargo luego del atentado en Juncal y Uruguay. «Lo de Hebe me duele el alma porque no sabe lo que pasó y opinó del hecho», subrayó Fernández.

Por último, Fernández afirmó: «en el video se logra descifrar que hay un arma después de un rato largo, no estoy justificando ni mucho menos, lo que ha sucedido es un hecho horroroso que estamos tratándolo con mucho cuidado para no dejar fugar ningún tipo de situaciones. Sentimos que hicimos mucho esfuerzo, he hablado con el vice el jueves y el sábado, y estamos trabajando».

