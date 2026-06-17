Anuncian fecha de pago de incentivo por más de $4.000 millones para ganaderos y fruticultores de Neuquén

El gobierno de Neuquén presentó este miércoles un cronograma de pagos de incentivos y compensaciones destinado a productores ganaderos, frutícolas y hortícolas.

El anuncio se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo y fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto al ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig. La inversión total superará los 4.000 millones de pesos.

Durante la presentación, Koenig informó que el próximo 30 de junio se abonará el fondo resarcitorio por granizo que afectó a 21 productores frutícolas. El monto total a distribuir será de 1.680 millones de pesos. Ese mismo día también se pagará el incentivo destinado a 121 crianceros que vendieron ganado de refugo antes de trasladar los animales a las veranadas. Los primeros pagos llegarán a fines de julio.

El ministro explicó además que el 15 de septiembre se hará efectivo el premio a la sanidad frutícola, que alcanzará a 154 productores por un total de 1.200 millones de pesos. El esquema incluirá asimismo aportes para el sector hortícola, como parte de las políticas de fortalecimiento de las economías regionales. Los beneficios alcanzarán a distintos segmentos de la producción provincial.

Más de mil productores beneficiados

El cronograma continuará el 15 de octubre con el pago de la quinta fase del incentivo ganadero. En este caso serán beneficiados unos 700 productores y se distribuirán 954 millones de pesos para apuntalar la actividad en distintas regiones de la provincia. Se trata del programa con mayor cantidad de beneficiarios.

“En total son más de 4.000 millones de pesos que se van a distribuir entre 1.006 productores”, señaló Koenig. El funcionario vinculó los recursos destinados a estos programas con el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y afirmó que los beneficios de Vaca Muerta alcanzan a otros sectores de la economía provincial. El ministro destacó el efecto de derrame de la actividad energética.

Koenig también imprimió un tono político al anuncio al sostener que los recursos destinados al sector productivo demuestran que los ingresos generados por Vaca Muerta pueden trasladarse a otras actividades económicas. La distribución de fondos fue presentada como una política de desarrollo provincial.

El mensaje político de Figueroa

Por su parte, Figueroa encuadró los anuncios dentro de la política general de su gestión, que definió como un proceso orientado a resolver cuatro deudas históricas: moral, financiera, de infraestructura y de oportunidades. El gobernador aprovechó el encuentro para realizar un balance de gestión.

El mandatario destacó además la mejora en la liquidación de regalías hidrocarburíferas y aseguró que la provincia comenzó a percibir ingresos sobre el valor total de la energía comercializada. En ese contexto, cuestionó el esquema aplicado durante anteriores administraciones nacionales. Las regalías ocuparon un lugar central en su discurso.

Finalmente, Figueroa expresó su confianza en que la mejora de las condiciones macroeconómicas permita avanzar con nuevos proyectos de inversión vinculados al desarrollo de Vaca Muerta. Consideró que la ampliación de la capacidad productiva será uno de los desafíos centrales para sostener el crecimiento de la actividad energética y generar mayores oportunidades para el resto de los sectores productivos. El gobernador apostó por una nueva etapa de expansión de la industria hidrocarburífera.