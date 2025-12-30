Neuquén bajo sequía: Nación declaró el estado de emergencia agropecuaria hasta mediados de 2026

El ministerio de Economía de la Nación, por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, declaró este martes el estado de emergencia agropecuaria por sequía en Neuquén.

La medida regirá por el plazo de un año, desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, para las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas afectadas por la sequía en el territorio provincial.

El estado de emergencia, se aclaró en la resolución, no alcanzará a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.

Neuquén había elevado a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el decreto provincial que declaró, a nivel local, la emergencia por la falta de precipitaciones en la provincia.

Ese organismo avaló el pedido y recomendó su homologación, en línea con lo que dispone la ley nacional 26.509 sobre la materia.

Neuquén bajo emergencia por sequía: qué deben hacer los productores

Los productores que busquen adherirse a los beneficios previstos por la norma deberán «presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos», informó el ministerio de Economía.

El listado de explotaciones afectadas será remitido por el Gobierno provincial a la secretaría Técnica Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, acompañado con una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad local competente.

De acuerdo a la resolución, las instituciones bancarias nacionales, oficiales, o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) «arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 236 de la ley 26.509 y sus modificatorias«.

El decretó también instruyó al titular de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del ministerio de Economía, a cargo de Sergio Iraeta, para que celebre «convenios y/o actos para la ejecución de la presente medida en el marco de sus competencias».

Neuquén bajo emergencia por sequía: preocupación en aumento

Las primeras advertencias por la escasez de precipitaciones llegaron a mediados de año, por parte de entidades rurales del interior de la provincia.

Con un pedido formal, la sociedad Rural de Neuquén junto a una organización de productores del centro provincial solicitó al Gobierno que decrete emergencia, junto a otras medidas paliativas en un contexto de lluvias disminuidas y bajos caudales en los arroyos.

La declaración se anticipó en septiembre y se publicó oficialmente en octubre, en vísperas de un verano que también se vislumbra complejo en materia de disponibilidad de agua.