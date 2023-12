Anuncios de Milei: qué dijo Adorni de Bahía Blanca, la ley ómnibus y del gasoducto del Norte

La conferencia presidencial, liderada por el vocero Manuel Adorni, ofreció respuestas directas a las emergencias por el temporal y al panorama económico que se viene. Se abordó desde la tragedia en Bahía Blanca hasta medidas económicas y políticas sociales, donde las declaraciones del vocero dejaron tela para cortar sobre qué postura tomará el gobierno.

«Comenzamos esta conferencia, enviando nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la tragedia ocurrida en buena parte del país y concentrada en la ciudad de Bahía Blanca», así dio inicio a la conferencia, el vocero presidencial. Además, Adorni transmitió el pesar del gobierno y aseguró que la ciudad afectada no requirió apoyo financiero.

«Respecto a la ayuda económica de Nación a Bahía Blanca, el gobierno provincial y los municipios se están haciendo cargo de todas las cuestiones operativas no hemos recibido ningún requerimiento de ninguna índole. Menos aún en términos de ayuda financiera o de asistencia económica«, sosuvo.

Sobre el abastecimiento energético en esa zona del sur bonaerense, Adorni citó que YPF «nos informó que está enviando una estación de servicio móvil para garantizar el abastecimiento energético».

Además, detalló que se dispuso «transitoriamente» la posibilidad de importar combustible de Brasil, en virtud de poder abastecer aquellos generadores que requieran energía y «en aquellos casos donde existan problemas en infraestructura propios de las inclemencias climáticas».

El Gobierno dará a conocer en forma «inminente» ley ómnibus y DNU sobre desregulaciones

El Gobierno nacional «ultima los detalles» para dar a conocer en forma «inminente» la ley ómnibus que incluye distintas reformas y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado para esta semana, y que tiene como objetivo la desregulación en varias áreas de la economía nacional.

Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

«Estamos ultimando los detalles», señaló el vocero y añadió que «es un tema muy complejo no solo desde la propia redacción sino que jurídicamente es un tema que estamos prestando especial atención».

«Será en lo inminente, no puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente», destacó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Anuncios de Milei: esta tarde se conocerán los lineamientos en políticas sociales

Seguidamente y cambiando de tema, Adorni proporcionó detalles sobre el itinerario de Patricia Bullrich. «La ministra está viajando a Rosario. Tendrá actividad y luego una agenda de trabajo con el gobernador Pullaro», dijo y completó «A las 15 horas, la ministra Pettovello dará un anuncio referido a cómo será la política social de este Gobierno«.

Pettovello, según explicó el vocero, dará las precisiones de lo que será la política social en esta nueva gestión, haciendo referencia en especial a «cuestiones atañen a quien corte la calle y quien intermedia en ayuda social y que esté haciendo un negocio para sí mismo, utilizando los que más lo necesitan«.

«Milei ha repetido en conferencias, la precisión de no cortar las calles y en línea con que, nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social, donde muchas veces los intermediarios se quedan con beneficios que no les corresponden», explicó Adorni.

Conferencia presidencial: qué dijo Adorni de la Ley de Movilidad Jubilatoria y sobre la revisión de obras de infraestructura

En relación con la Ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni expresó: «Cuando empezamos a hablar del recorte de gastos y de la adecuación de algunas partidas presupuestarias e incluso cuando hablamos de la ley omnibus, nuestra urgencia es que la Ley de Movilidad Jubilatoria no siga dañando«.

Además, Adorni hizo hincapié en la responsabilidad fiscal ante el rol de las provincias ante el manejo de los recursos y ante la posibilidad de emisión de cuasimonedas: «Llamamos a todas las provincias a tener responsabilidad fiscal, no gastar más de lo que uno tiene. Es uno de nuestros grandes nortes».

«No hay razón para que los gobiernos provinciales tomen una postura diferente a algo que es tan razonable, como no gastar más de lo que uno tiene», completó.

Sobre obras de infraestructura, un periodista consultó la continuidad de las obras de infraestructura en el sector energético. En este sentido, el vocero habló sobre la paralización del gasoducto del Norte y sostuvo que «toda obra que carezca de urgencia será suspendida en su ejecución o proceso de licitación, reviéndose en el estado en el que esté».

«De todas maneras, las precisiones las daremos a medida que tengamos definiciones. No haremos nada que atente contra el bienestar de las personas», concluyó.