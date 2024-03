Apertura de sesiones: Para Márquez, Milei preparó un discurso con una «gran visión hacia adelante»

La diputada por Arriba Neuquén, Nadia Márquez, participó de la reunión del bloque libertario y se mostró entusiasta por el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. «Fue un intercambio, como siempre, muy ameno y muy productivo, con el espíritu docente que caracteriza al Presidente», contó en RÍO NEGRO RADIO.

«También tendremos en el día de hoy reunión con con el jefe de Gabinete y el bloque para seguir intercambiando algunas opiniones. Así que esperando a la noche para lo que será la apertura de las sesiones y el discurso del Presidente. Supongo que como todo en la vida, tendrá dos espejitos retrovisores a los costados y uno al medio más chiquito, pero fundamentalmente con una gran visión hacia adelante del futuro y de lo que queremos para la Argentina», enfatizó.

De todas maneras, señaló que desconoce cuáles serán los principales lineamientos del discurso. «Ni nosotros sabemos lo que va a decir, pero siempre lo esperamos con expectativas. No espero que diga o que anuncie tal cosa, sino que solamente me sentaré, disfrutaré y escucharé lo que tiene para decir a los argentinos en mi rol de diputada, pero también como una argentina más», comentó.

Márquez le quitó importancia a los «likes» de Milei en redes

El conflicto entre Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a poner en el centro de la escena a la forma de comunicación del presidente: le dio «like» a un tuit donde aparecía una versión del mandatario provincial como una persona con síndrome de Down,. «La verdad me parece muy burdo el tema y la pérdida de tiempo con esto. Yo por ejemplo, no vi un chico con síndrome de Down y el presidente a través del vocero aclaró que no tiene que ver con eso. Para mí tenía los ojos cerrados. Depende mucho de qué ve cada uno», señaló.

Cuestionó que el periodismo se fije en los «me gusta» que da Milei y resaltó que hay cosas más importantes de las que preocuparse en Argentina, ante «la compleja situación».

Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad repudiaron el mensaje del presidente e interpretaron que fue una descalificación, entre ellas, se pronunció Apasido que funciona en Río Negro y Neuquén.

Márquez en contra de la resolución de Educación

La diputada por Arriba Neuquén cuestionó la disposición del Consejo Provincial de Educación que habilita a pasar de año adeudando entre 5 y 6 materias, en la escuela secundaria. «No creo que eso mejore la educación», afirmó.

También cuestionó que los gremios docentes del país realicen medidas de fuerza y defendió que la educación sea declarada como derecho esencial. «Pretenden hacer paro vulnerando el derecho de los niños y, justamente, habiendo intentado tratar un tema tan importante como declarar esencial la educación para proteger que los chicos tengan los días de clase», remarcó.

Entre los roles que desempeñó Márquez en Neuquén, uno de ellos fue estar a cargo de la dirección de la escuela evangélica AMEN.

