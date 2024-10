Arranca el debate del Presupuesto 2025 y se define el futuro del veto de Javier Milei

Se viene otra semana de alto voltaje en la Cámara de Diputados. Mañana arranca el debate en comisión por el Presupuesto 2025. Al día siguiente, el cuerpo sesionará para insistir con la ley de Financiamiento Universitario, tras el veto del presidente Javier Milei. El futuro de la ley está en manos del PRO, que definirá su postura al filo del debate. Además, ¿cómo jugarán los patagónicos?

Mañana a las 14, la comisión que preside José Luis Espert (LLA) se reunirá para darle inicio al debate del primer presupuesto de Milei. Entre los funcionarios del Ejecutivo que irán a exponer en la jornada se encuentran Pablo Quirno, secretario de Finanzas, y Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

Pese a los reiterados pedidos de la oposición, al menos hasta ahora, el ministro de Economía Luis Caputo mantiene firme su postura de no asistir. Es por esto que la bancada que lidera Miguel Pichetto, Encuentro Federal, avisó que si el funcionario no participa del debate, no firmarán dictamen. Tampoco expondría ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, a lo largo de las 8 semanas que duraría el debate, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En otro orden de cosas, apenas se conoció el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, hubo tres pedidos de sesión para el miércoles a las 11. El primero fue de la UCR, el segundo, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el MPN y Por Santa Cruz. Y el tercero, de Unión por la Patria.

En el segundo pedido de sesión quedaron representadas las posturas de los diputados que responden a los intereses de las provincias patagónicas, que forman parte del “bloque de Pichetto”, el MPN y Por Santa Cruz. Todos ellos acompañaron el pedido de sesión para insistir con la ley que, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tendría un impacto presupuestario del 0,14% del PBI para este año.

La gran duda es qué hará el rionegrino Agustín Domingo. El diputado de Juntos somos Río Negro forma parte de Innovación Federal, donde conviven, además, los referentes de los gobernadores de Salta y Misiones. Cuando se votó la iniciativa, los 8 votaron a favor. Pero, ahora, solo los salteños, con Pamela Calletti a la cabeza, anunciaron que volverán a votar en igual sentido. El resto sigue sin anticipar su postura. ¿Se abstendrán al igual que con la insistencia de la fórmula previsional? Habrá que esperar hasta la sesión.

El dilema del PRO y la foto de los 87 “héroes” que quedó en el pasado

La gran duda, por estas horas, es qué hará la bancada del PRO. De los diputados del bloque que conduce Cristian Ritondo depende el futuro de la ley. Allí conviven posturas divididas.

Están los que quieren seguir acompañando al gobierno libertario y aquellos que no quieren volver a pagar el costo político de blindar un veto sobre un tema tan sensible. Y que, para colmo, el oficialismo los siga relegando del Gobierno, pese a los reiterados ofrecimientos de “la experiencia del PRO” por parte del líder del partido, Mauricio Macri.

Al día de hoy, los 87 héroes que Milei supo conseguir para blindar el veto de la ley de movilidad jubilatoria son solo una foto del pasado. Es que los 5 radicales que acompañaron al Gobierno en aquella jugada no están garantizados en esta oportunidad. Y habrá que ver qué define el bloque del PRO en la reunión que celebrarán mañana martes a última hora. Con que se ausenten cerca de 10 diputados amarillos, aun si el resto votara a favor, el veto naufragaría. Es que, en el Senado, el escenario es mucho más adverso para el oficialismo.

El viernes a última hora se conoció que Macri se reunió con el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, ¿el estratega habrá logrado convencer al expresidente de que lo vuelva a acompañar?