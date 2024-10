Veto al financiamiento universitario: cómo votarían los diputados de Neuquén y Río Negro

Javier Milei oficializó el veto a la ley de Financiamiento Universitario. El miércoles hubo masivas movilizaciones en distintos puntos del país en defensa a la educación pública y en rechazo a que el Gobierno suspenda la norma que aumentaba los fondos para las universidades. Como sucedió antes con la reforma jubilatoria, el Congreso ahora debatirá en la sesión si acompañará o no la decisión del presidente. Cómo votarían los diputados de Neuquén y Río Negro.

«Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento», dice el decreto publicado en el Boletín Oficial sobre la ley de financiamiento universitario.

El próximo 9 de octubre, la Cámara de Diputados se reunirá para discutir si se rechaza el veto presidencial, lo cual requerirá una votación en la que los legisladores de cada provincia jugarán un rol crucial. Se espera una votación ajustada. Para que la medida sea rechazada, se necesitan dos tercios de los presentes, es decir, 172 votos en Diputados. Por el contrario, si 86 diputados votan en contra del rechazo, el veto se mantendría firme.

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: cómo votará Sergio Capozzi de Juntos por el Cambio

El diputado nacional Sergio Capozzi, del bloque de Juntos por el Cambio, fue señalado en varias manifestaciones en Río Negro, particularmente en la ciudad de Bariloche, por su voto en contra de la ley que buscaba garantizar el financiamiento universitario.

Capozzi fue uno de los legisladores que, alineado con las políticas de ajuste de Javier Milei, mantuvo una postura firme en contra del aumento de presupuesto para las universidades públicas.

Pese a las marchas y al clamor popular, el legislador no dio señales públicas de un posible cambio de opinión, lo que anticipa que apoyaría el veto presidencial, tal como lo hizo previamente al votar en contra de la ley. La línea que seguiría Capozzi parece estar en sintonía con las medidas de Milei, que buscan reducir el gasto público y ajustar el financiamiento de la educación superior.

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: cómo votará Aníbal Tortoriello

Aníbal Tortoriello, también diputado por Juntos por el Cambio en Río Negro, es otro de los parlamentarios que votó en contra del proyecto de financiamiento universitario.

Al igual que Capozzi, Tortoriello evitó manifestarse públicamente sobre el tema en los últimos días, manteniendo un perfil bajo en medio de la controversia. Sin embargo, todo indica que su postura se mantendría alineada con la del presidente Milei, apoyando el veto presidencial.

Aunque no protagonizó declaraciones mediáticas al respecto, sus antecedentes en la votación de la ley sugieren que no daría su apoyo para revertir la decisión del Ejecutivo. La falta de exposición pública de Tortoriello contrasta con el nivel de debate y tensión que generó esta cuestión, pero su silencio parece ser una señal clara de que no cambiará de postura.

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: Lorena Villaverde, el «sí al veto» más rotundo en Río Negro

La diputada Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza, es una de las defensoras más acérrimas de las políticas del presidente Milei. Villaverde fue enfática en su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo, por lo que no resultará sorprendente que su voto se incline a favor del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante las últimas semanas, la legisladora mostró un firme apoyo a la postura de Milei en cuanto a reducir el gasto público y limitar el financiamiento de las universidades, argumentando que es necesario un replanteo del sistema educativo en el país.

Su decisión parece estar saldada, y en la próxima sesión su voto acompañará el veto de Milei, consolidando su posición dentro de la bancada libertaria.

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: expectativas sobre el voto de Agustín Domingo de JSRN

Uno de los diputados que podría inclinar la balanza en esta votación es Agustín Domingo, del bloque Juntos Somos Río Negro. Durante el tratamiento de la ley de financiamiento universitario, Domingo optó por acompañar el proyecto en agosto.

Sin embargo, en sus últimas intervenciones cambió su postura en el recinto y eso fue lo que generó expectativas sobre cuál será su postura en la sesión del 9 de octubre. Sumado a esto, las recientes declaraciones de su bancada, Innovación Federal, generan incertidumbre.

Domingo responde al gobernador Alberto Weretilneck, quien aún no dio una orden clara a sus diputados sobre cómo votar. En este sentido, la influencia del mandatario podría ser determinante para definir la postura de Domingo, quien, hasta el momento, no dio indicios sobre si apoyará o rechazará el veto presidencial.

A pesar de haber optado por abstenerse en otras votaciones como la reforma jubilatoria, la presión que generaron las marchas en todo el país, con fuertes epicentros en Roca, Bariloche y Viedma, darán otro condimento para debate sobre el futuro de las universidades y podrían influir en su decisión final.

Las posiciones de otros diputados de su bancada, como la de Pamela Caletti de Salta, que anunció que votará en contra del veto, también podrían jugar un rol importante en la postura de Domingo

Veto al financiamiento universitario: así votarían los diputados de Neuquén

En Neuquén, la libertaria Nadia Márquéz votará a favor del veto presidencial. Por otro lado, Pablo Todero y Tanya Bertoldi anticiparon que lo rechazarán. «Los diputados de Unión por la Patria vamos a rechazar este veto y ratificar la ley», señaló Todero en su red social X.

Pablo Cervi votó en agosto a favor de la ley de financiamiento universitario, pero su posición igualmente todavía es una incógnita. Cuándo se decidió el veto a la reforma jubilatoria acompañó la decisión del presidente luego de una reunión que hubo en Casa Rosada pero antes había acompañado el proyecto que actualizaba el monto de las jubilaciones.

En tanto, el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, señaló ayer antes que se oficializará el veto, que está en contra que se deje sin efecto la norma que aprobó el Congreso. «Voy a votar la insistencia de la ley que sancionamos. No estoy de acuerdo con el veto presidencial en el caso que se produzca por presupuesto universitario. Quiero ser absolutamente objetivo en esto. Esta sacado de cualquier cuestión político partidaria», indicó en diálogo con «Vos al aire» en Río Negro Radio.

Marcó que hay un atraso en el presupuesto universitario del 280% «porque se está con uno que fue pensado en 2022 y aprobado en 2023» y señaló que falta avanzar en la regularización de los salarios en la mesa paritaria.

«Estoy de acuerdo en que se hagan auditorias sobre el gasto de las universidades y en que se invierta el dinero, en la matricula de alumnos, que no se haga política partidaria», añadió.