Asesinato del soldado en Zapala: fuerte reproche de la familia al intendente y los concejales

«A ustedes como concejales ya no les vengo a pedir que me acompañen en la calle, porque han demostrado que no tienen la voluntad política ni personal. Les vengo a pedir que tomen la decisión correcta», se plantó Natalia Uribe, la mamá de Pablo Córdoba, el soldado asesinado en Zapala el 1 de junio del 2023 mientras cumplía guardia.

Natalia, su hija Daiana y el papá de Pablo, Juan José Córdoba Salto, estuvieron el jueves en la sesión del Concejo Deliberante para expresar su oposición a dos proyectos del intendente Carlos Koopmann (MPN) quien pretende imponer los nombres «Grupo de Artillería 16» y «Base de Apoyo Logístico Neuquén» a sendos bulevares de la ciudad.

«Lo siento como una falta de respeto a mi hijo, a su memoria, a nuestra lucha», dijo Natalia a los concejales. «No pueden seguir mirando hacia el costado. Mi hijo fue asesinado y hoy se contempla la posibilidad de premiar a la institución donde le quitaron la vida». El proyecto del Ejecutivo municipal «representa una burla».

La sala de sesiones del Deliberante está dominada por un enorme cuadro con una imagen de San Martín envuelto en la bandera argentina. En ese escenario, Natalia siguió: «A ustedes como concejales ya no les vengo a pedir que me acompañen en la calle, porque han demostrado que no tienen la voluntad política ni personal. Les vengo a pedir que tomen la decisión correcta. No (hagan este homenaje) al menos hasta que los asesinos y encubridores sean encarcelados. No hasta que este cuartel manchado con la sangre de mi hijo aparte a todos los asesinos y encubridores».

¿De la crítica al homenaje?

Cuando se cumplió un año del asesinato de Pablo, el 1 de junio pasado, el Concejo Deliberante por unanimidad declaró «de interés legislativo» la marcha organizada por la familia Córdoba. Además aprobó una firme declaración en la que cuestionó severamente al Ejército: expresó por ejemplo que «intentó ensuciar» al joven, su padre, su madre y su hermana; y recordó otros casos como el crimen de Omar Carrasco, en el mismo cuartel, o las torturas a ex combatientes en Malvinas. Este homenaje sería contradictorio con esa declaración.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Natalia afirmó que «el Ejército se encarga de encubrir, no es capaz de individualizar a las personas responsables de la muerte de mi hijo».

«No nos acompañan»

«Esta es la tercera vez que vamos al Concejo Deliberante, ya tengo claro que miran para el costado, no nos acompañan, no se preocupan, salvo la concejal Patricia Melinao, que presentó un proyecto aparte para que una plazoleta lleve el nombre de Pablo», agregó.

Por otra parte, dijo que ya están organizando la actividad que desarrollarán el viernes 1 de noviembre, cuando se cumplan 17 meses del crimen. En las próximas horas informarán sobre los detalles.

Natalia también recordó que «hay una gran cantidad de pruebas de que fue un homicidio, basta con ver la autopsia. Pero no puedo andar por la calle mostrándole la autopsia a todo el mundo, y menos al que no la quiere ver».

«Si los concejales quieren, un día nos sentamos y les puedo mostrar todas las pruebas que hay sobre el asesinato. Pero tienen que tener interés», concluyó.