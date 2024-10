Enojo de la familia del soldado de Zapala con el fiscal: «fue muy doloroso enterarnos»

El fiscal federal interino de Zapala, Juan Manuel García Barrese, pidió el archivo de la denuncia que los padres del soldado Pablo Córdoba presentaron contra el juez federal Hugo Greca por presunto abuso de autoridad, por el maltrato que recibieron durante la reconstrucción del crimen realizada el 26 de diciembre del año pasado.

Si bien consideró que los hechos denunciados no son delito, el fiscal señaló que «se encuentra abierto un expediente ante el Consejo de la Magistratura Federal, que es en definitiva el organismo encargado de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados».

«En este sentido entiendo que este es el canal adecuado para abordar posibles faltas disciplinarias, si existieran, y que, hasta el momento, no se ha determinado ninguna violación que justifique una investigación penal», agregó.

Justo el 30 de octubre se reunirá el plenario del Consejo de la Magistratura para analizar varias ternas de candidatos a cubrir vacantes en importantes cargos. En una de ellas figura Greca, quien está en campaña para ocupar un asiento en la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

El pedido de archivo de García Barrese pasó a estudio del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

«Reafirman el poder del juez sobre nosotros»

La noticia fue recibida con «profundo dolor» por la familia de Pablo. «Nos llamaron para notificarnos, y me siento muy mal», dijo Natalia Uribe, la mamá del soldado asesinado.

«Le dije al fiscal que con esto me dan a entender que quien tiene la sartén por el mango es el juez y ustedes se lo reafirman», agregó. «Esto reafirma el poder que tiene el juez sobre nosotros».

Recordó que «vamos a entrar en el mes 11 de este año y no ha hecho nada. Tenemos un imputado por encubrimiento, por haber destruido evidencias, y no pasa nada» en el sentido de que fue indagado pero nunca se resolvió su procesamiento.

Natalia agregó que «tendría que haber un montón de imputados por falso testimonio y todo está en la nada. No me explico por qué hay tanta gente mintiendo. No digo que declaren lo que yo quiero, sólo pido que digan la verdad».

La familia es querellante en la causa, la representa el abogado Maximiliano Orpianessi, quien estudia los pasos a seguir.

Cómo fueron los hechos

La denuncia fue presentada el 28 de diciembre pasado por Juan José Córdoba Salto, Natalia Uribe y Daiana Córdoba, padres y hermana de Pablo Córdoba, el soldado asesinado el 1 de junio del 2023 en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.

Manifestaron que el 26 de diciembre, durante la reconstrucción del hecho, el juez Greca les gritó, realizó maniobras intimidatorias y los expulsó de la medida. Se sintieron «violentados», «echados de mala manera», y «avergonzados».

Como medidas de prueba, el fiscal interino observó un video registrado el día del hecho. Natalia aclaró que «el momento en que el juez echó a los gritos a mi hija Daiana no está filmado, y tampoco cuando le grita a Juan José».

Además el fiscal les tomó declaración al Jefe de Investigaciones de la policía de Neuquén, Néstor Bascuñán, y al comandante principal de Gendarmería, Leandro Iglesias, cuyo trabajo recibió fuertes cuestionamientos de la familia Córdoba porque apoya abiertamente la hipótesis del suicidio pese a las numerosas evidencias científicas que sostienen lo contrario.

Poder de policía

El fiscal entendió que «más allá del acierto o error (del juez), no se advierte una conducta que pueda ser considerada como un acto abusivo pues no aparece dictado con el propósito de contrariar la constitución o las leyes, sino que fue ejecutado en el ámbito de sus facultades como juez de instrucción para dirigir el desarrollo de la medida por él ordenada».

«En modo alguno puede entenderse que dicho obrar constituya un abuso de autoridad, sino que por el contrario constituyó un legítimo ejercicio del poder de policía y disciplina» por parte de Greca.