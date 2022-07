Así serán los aumentos para los policías en Río Negro

Desde el Gobierno de Río Negro comunicaron cómo serán los aumentos que recibirán los policías activos y retirados de la fuerza y agentes del Servicio Penitenciario Provincial.

Señalaron que la liquidación del haber del mes de julio, contendrá un complemento remunerativo variable por categoría, el cual será aplicable tanto para el personal activo como pasivo.

Indicaron que a los montos netos que se percibirán, que fueron informados a través de las planillas de liquidación en la Orden del Día de la Policía de Río Negro y mediante las correspondientes circulares del Servicio Penitenciario, se les sumarán los conceptos particulares propio de cada empleado y empleada. Estos son: asignaciones familiares, antigüedad particular, bonificación por título, función labor penitenciaria, extensión horaria para empleados que no pertenecen al agrupamiento seguridad, etc)

En cuanto al cálculo de la “Bonificación por Vivienda”, aclararon que se encuentra confeccionado sobre el 40% de la Asignación al Grado fijado para este complemento. Quienes residan en las ciudades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Catriel, percibirán un 60% de la Asignación al grado en el mencionado complemento.

Finalmente detallaron que los aumentos que se definan para los meses de agosto y septiembre para los trabajadores de la Administración Pública, se sumarán a los haberes del personal respetando su especialidad.