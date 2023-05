Asignaron $65.000.000 para el pago de las autoridades de mesa de la elección de abril en Río Negro

El Gobierno rionegrino saldrá a pagar la asignación comprometida para las 5.424 personas que trabajaron como autoridades de mesa en la elección del 16 de abril pasado en la provincia.

La gobernadora Arabela Carreras firmó el decreto 401/23 que fijó en una suma única de 12.000 pesos la asignación económica en concepto de gastos de movilidad y refrigerio para los ciudadanos y ciudadanos que desempeñaron efectivas funciones como autoridades de mesa en los comicios provinciales del 16 de abril pasado.

El decreto lo suscribió el 27 de abril pasado y se incluyó en la edición del Boletín Oficial de la provincia que se publicó el jueves.

El artículo 2 de la norma dispone “otorgar al Correo Oficial de la República Argentina SA los fondos correspondientes al pago de la asignación” para las 5.424 autoridades de mesa, que ascienden a 65.088.000 pesos de acuerdo a la cantidad de mesas dispuestas por el Juzgado Electoral Provincial.

El decreto fue refrendado por el ministro de Trabajo, a cargo del despacho del Ministerio de Gobierno y Comunidad, Jorge Stopiello.

Las personas que trabajaron esa jornada electoral estaban a la espera de que se les pagara la asignación comprometida. RÍO NEGRO dialogó con un ciudadano que cumplió funciones en la Escuela 266 de Bariloche y sostuvo que durante todas las horas que estuvieron en ese colegio no recibieron ninguna vianda. “No nos dieron nada porque no fueron autorizadas”, explicó.

Y afirmó que ese día tuvo que hacer el trabajo de tres personas porque hubo varias autoridades de mesa que no asistieron. De hecho, cuando faltaba una semana para el comicio había un 16% de las mesas -286 de un total de 1.801- de Río Negro que no tenían ninguna autoridad porque no se logró informar a la persona, según los datos de la secretaría Electoral.

En los considerandos del decreto, la gobernadora recordó que por Decreto provincial 04/23 se había convocado al pueblo de la provincia de Río Negro para que el 16 de abril de 2023 proceda a elegir gobernador y vicegobernador de la provincia, Legisladores provinciales titulares y suplentes, comisionados de Fomento y vocales titulares y suplentes de cada una de las comisiones de Fomento de la provincia.

“Quienes hayan, sido designados por el Juzgado Electoral Provincial como autoridades de las mesas receptoras de votos para velar por el correcto y normal desarrollo del acto eleccionario, deberán cumplir sus funciones durante toda la jornada del día 16 de abril de 2023, permaneciendo fuera de sus domicilios particulares”, destaca el decreto 401/23.

“Que por ello resulta conveniente asignar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que deban cumplir con este deber cívico una asignación económica destinada a la atención de gastos de movilidad y refrigerio, que al mismo tiempo importe una retribución por dicha tarea, incentive el cumplimiento de la carga y asegure la máxima eficiencia en el desarrollo del acto eleccionario”, planteó.

Y consignó que el monto asignado era de 12.000 pesos. Explicó en los considerandos que cada una de las mesas receptoras de votos sería conformada por una una autoridad que actuaría con el título de presidente, acompañado por dos suplentes que lo auxiliarían y reemplazarían por el orden de su designación. Se aclaró que el pago de la retribución será efectuado a través del Correo Oficial de la República Argentina SA.