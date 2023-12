Asunción de Weretilneck: UPCN en primera fila, ATE ausente

Alberto Weretilneck asumió hoy su tercer mandato como gobernador de Río Negro, sin protestas en las calles y con UPCN, Camioneros y Uocra entre los invitados en las primeras filas, mientras que la dirigencia de ATE estuvo ausente en el recinto de la Legislatura.

Juan Carlos Scalesi, titular de UPCN Río Negro; Rubén Belich, CGT Río Negro y Camioneros; y Damián Miller, secretario general de Uocra en Viedma, son los dirigentes sindicales invitados que tomaron posición entre los futuros ministros y detrás de la gobernadora saliente Arabela Carreras.

Al ingresar al recinto, Weretilneck, saludó a legisladores de distintas bancadas y tuvo un efusivo abrazo con Scalesi, a quien luego, al iniciar su discurso, mencionó, con su nombre de pila: Juan Carlos,y agradeció su presencia y acompañamiento.

Los principales dirigentes de ATE, el gremio de los estatales que durante la segunda gestión de Weretilneck tuvo un acercamiento al mandatario, hoy estuvieron ausentes del acto oficial. No participó ni Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de ATE, ni Rodrigo Vicente, titular del sindicato en la provincia.

Según pudo conocer RÍO NEGRO los dos dirigentes fueron invitados por protocolo, pero no hubo contacto oficial con el nuevo gobernador. Aguiar mantiene su agenda de actividades en Buenos Aires y estará en un programa televisivo pasado el mediodía para analizar la asunción del presidente Javier Milei. Rodrigo, no habría tenido garantizado espacio en el recinto por eso no concurrió y tampoco lo hará por la tarde en la jura de ministros, según indicaron allegados a la dirigencia gremial

El gremio de los estatales no comienza con buena sintonía con el gobernador, que vetó el pase a planta permanente que había acordado ATE con Arabela Carreras antes de las elecciones de abril. Ese convenio nunca se tradujo en un proyecto formal en la Legislatura donde se advertía un bloqueo del oficialismo por instrucción del cipoleño.

Hoy en su discurso ante la Legislatura, Weretilneck dejó un mensaje a ATE y a los estatales: “Tenemos suficientes agentes públicos, el gobierno y el Estado no necesita hacer más incorporaciones. Si todos cumplen y trabajan podemos garantizar los derechos y los servicios a los rionegrinos”, afirmó y dijo que se deberá revisar la ley de empleo público.

Habló de “productividad”, “eficiencia” “presentismo”, “multifunción”, “nuevas tecnologías” entre los conceptos que impulsará para el Estado rionegrino y señaló que habrá una “evaluación de todos”.

Una veintena de intendentes acompañaron a Weretilneck

Entre los invitados de Weretilneck también estuvieron algunos intendentes que comienzan sus gestiones también por estos días, como el barilochense Walter Cortés y el cipoleño Rodrigo Buteler, quienes tuvieron al mandatario como invitado en sus actos de asunción este fin de semana;

además de una veintena de jefes comunales principalmente de JSRN como Adrián Casadei, Bruno Pogliano, José Mellado, Diego Ramello, Robin Del Río, entre otros.

En el discurso el gobernador tuvo palabras directas a los jefes comunales: “Cuenten con nosotros queridos y queridas intendentes”.

También Weretilneck destacó que en una bandeja de público se encontraba el exvicegobernador Bautista Mendioroz y muy cerca de donde emitía el discurso se encontraba otro radical con quien mantiene lazos estrechos, el exministro y exlegislador roquense Daniel Sartor.