ATE anunció varios paros en Neuquén y apuntó a la transición: «Está siendo una excusa para no trabajar»

ATE anunció paros en Neuquén y apuntó a la transición: "Está siendo una excusa para no trabajar". Foto: Mati Subat

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Neuquén anticipó varias medidas de fuerza en distintas reparticiones que dependen del gobierno provincial, para la próxima semana. Las acciones fueron informadas por el secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, quien también criticó la «inacción» gubernamental durante el periodo de transición.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el dirigente explicó que el lunes 11 los Registros Civiles de Neuquén se plegarán a un paro provincial. También contó que el martes 12 y miércoles 13 será el sector Salud el que realizará una medida de fuerza en todas sus dependencias. Para el jueves 14, se espera un paro en las Comisiones de Fomento de la provincia.

Quintriqueo criticó al gobierno provincial a quién responsabilizó de ejercer un «congelamiento del Estado» con la «excusa de estar en transición».

Para el representante gremial el proceso que encabezan Omar Gutiérrez y su sucesor en el cargo Rolando Figueroa y que tendrá una nueva reunión el 18 se septiembre no es más que «una manieobra para que los ministros no trabajen».

«Hay tres registros civiles cerrados en Neuquén capital y cuatro en el interior, es un reclamo del 2016, que me digan qué excusa tienen para no accionar una solución», expuso a este medio. Quintriqueo consideró además, que la discusión de fondo no tiene que ver con algo presupuestario, porque la mayoría de las demandas son por ingresos y concursos que ya están establecidos por lo que «no significa que la provincia tenga que poner más plata».

El reelecto referente de ATE en la provincia, también cuestionó la falta de precisiones respecto al gabinete que acompañará en el Ejecutivo a Figueroa desde el 11 de diciembre.

«El gobernador electo debería realizar las designaciones antes de asumir, falta poco tiempo y todavía no sabemos quienes serán los ministros», dijo y reconoció que si bien con Figueroa acordaron más reuniones «aún no se han materializado».