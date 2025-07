ATE denunció maltrato laboral en el municipio de Dina Huapi

El clima laboral en el municipio de Dina Huapi está signado por continuas situaciones de “hostigamiento, maltrato psicológico, violencia de género y abuso de autoridad”, según denunció en forma pública el gremio ATE, que señaló como responsables directos al intendente Hugo Cobarrubia y al jefe de Gabinete, Hernán Terrens.

El secretario adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, dijo que lo que ocurre “es absolutamente grave” y afecta a numerosos empleados. En el municipio trabajan 57 personas, entre la planta permanente, contratados y políticos.

Según el dirigente, Cobarrubia “toma personal y despide por simple resolución”, sin ajustarse a las normativas. El sindicato acusó al intendente de exigir “multiplicidad de tareas” por la escasez de empleados y generar “todo tipo de atropellos”, entre los que enumeró “violencia de género en el ámbito laboral, abuso de autoridad, violencia institucional, acoso y persecución sindical, hostigamiento, humillación y maltrato psicológico”.

Urra dijo que plantearon el tema ante los concejales de los tres bloques en una reunión realizada el último lunes, donde al menos los opositores manifestaron su preocupación, pero dijeron no tener poder de decisión sobre esos temas. “Se pusieron a disposición y prometieron hacer lo que puedan por su rol”, dijo el sindicalista.

Desde el municipio lo negaron

El jefe de Gabinete Terrens aseguró que “dentro de la municipalidad no hay quejas de nada”, que se ajusten a lo dicho por ATE. Dijo que el gremio pidió una reunión hoy y la acordaron para el próximo miércoles.

Según el funcionario, el malestar respondería a la no renovación de algunos contratos. Pero señaló que se trata de empleados políticos, que “saben” que no tienen estabilidad y “si no cumplen las expectativas” deben dejar sus puestos.

Terrens negó que existan situaciones de maltrato o presiones al personal. “La gente en la municipalidad no está ganando mal, cobran en término y no hay mal ánimo”, afirmó.

Desde ATE no hablaron de los sueldos ni tampoco de despidos, pero sí insistieron en que el personal, especialmente lqs mujeres, deben enfrentar a diario, “comentarios sexistas y delirantes”.

Urra dijo que algunos fueron presionados para firmar obras en una escuela como gasistas matriculados, cuando no lo son, y sufren otros “aprietes absurdos”. Pero no detalló otras situaciones puntuales porque -según dijo- ese clima laboral se da “en forma permanente”.

Refirió también que si no hubo denuncias específicas es porque algunas de las víctimas “tienen miedo”. Por eso ATE prepara una presentación general que llevará a la secretaría de Trabajo, y si no encuentran soluciones Urra habló de realizar protestas en Dina Huapi que incluyan “un corte de ruta”.