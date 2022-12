Audiencia simbólica y tratamiento apretado para el presupuesto 2023 de Bariloche

El proyecto de presupuesto municipal para el próximo año y la reforma tributaria que presentó el intendente Gustavo Gennuso serán evaluados el miércoles en una audiencia pública con una participación apenas simbólica y recién la semana próxima comenzará el tratamiento en comisiones, que podría extenderse más allá de fin de año.

Si bien el presupuesto fue enviado al Concejo hace más de dos meses, esta vez el análisis en detalle (que suele incluir varias convocatorias al secretario de Hacienda, Diego Quintana, y de otros funcionarios) se demoró más de dos meses.

La presidente de la Comisión de Economía, Claudia Torres, explicó que querían esperar los proyectos de ordenanza fiscal y tarifaria (que ingresaron el mes pasado), además de contar con los dictámenes de asesoría letrada y realizar las audiencias públicas obligatorias antes de empezar el debate pormenorizado. Admitió que según los cambios o consultas que surjan, el tratamiento en sesión podría quedar para enero.

Gennuso propuso para el año próximo una estimación de ingresos y gastos por 21.687 millones de pesos, lo que representa un aumento del 94,5% respecto del presupuesto vigente. El diagrama general de tasas que aportó el gobierno en su proyecto complementario prevé una actualización del 65%, aunque hay rubros de recaudación que crecerían muy por encima de ese número, como el impuesto a los inmuebles libres de mejoras y las infracciones y multas.

Para la audiencia de presupuesto, que se realizará el miércoles a las 17 sólo están anotados la Defensora del Pueblo Analía Woloszczuk y el presidente de la junta vecinal del barrio Malvinas, Sergio Herrero. Mientras que la audiencia de tasas, que se debe realizar en forma independiente y fue programada para las 19, tendrá a Woloszczuk como única oradora.

A pesar de la periódica ponderación que se realiza desde el Concejo y desde el Ejecutivo sobre los mecanismos de participación ciudadana, están lejos de conseguir la finalidad con la que fueron incluidos en la Carta Orgánica. Hace dos años en la audiencia de presupuesto intervinieron 8 expositores y el año pasado 6.

Consultado sobre la magra lista de este año, Herrero dijo que espera ir a decir en la audiencia lo que ya ha planteado otras veces, sobre “el dinero que se compromete para viviendas, para obras, o distintos programas y después no lo ves en el territorio”.

Opinó que la escasez de anotados “refleja que la gente ya no cree en nada”, que las audiencias “pasan de largo” sin capacidad ninguna de influir en el tratamiento de los proyectos. “Es la frustración de un montón de gente que habla con un político cuando se lo cruza, que pide la banca del vecino y no genera ningún cambio, que manda notas y no se las contestan -señaló-. Hay una desazón y un desinterés muy claro de la población”.

La concejal Torres reconoció que “el año se termina” y es escaso el margen para darle un tratamiento pormenorizado a los proyectos, como seguramente reclamará la oposición. Anticipó que el lunes próximo realizarán la primera reunión de comisión de Economía, con la convocatoria a Quintana, para iniciar esa tarea.

El dictamen de la asesora letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, realizó varias observaciones, por ejemplo en torno al programa “presupuesto participativo”, que por ordenanza debería contar con el 7% de lo recaudado por tasas de Servicios, tasa Tish y coparticipación y propuso pedir el detalle de inversiones a realizar con ese dinero.

También observó que el programa Hábitat Bariloche, no figura con los 225 millones de pesos que le corresponden sino con una partida menor.

Observó además la escasa información que aporta el proyecto sobre los pasivos municipales. Propuso que los concejales soliciten a Hacienda “un detalle de la deuda”, subdividida en deuda “comercial, bancaria, financiera, social y fiscal”, con sus plazos de vencimiento “y toda información relevante a los fines de su determinación”.