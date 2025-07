Audios de 2023 revelan un pacto oculto entre La Libertad Avanza y el partido de Sergio Massa: el «pedido de Malena»

Continúan los coletazos del cierre de listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora el blanco de las operaciones es Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei. Se filtraron audios de WhatsApp del 2023 que aluden a un pacto entre el Frente Renovador, partido fundado por Sergio Massa, en los que Pareja admite que existió una “bajada de línea de arriba” para respetar un acuerdo en Tigre con la referente y esposa de Massa, Malena Galmarini.

El audio lo dio a conocer La Nación. Aseguran que Galmarini habría pedido que el primero o segundo de la lista de candidatos al Concejo Deliberante de Tigre fuera Juan José Cervetto, quien en aquel momento era cercano al Frente Renovador.

“Acá el único pedido de Malena (Galmarini) es que Cervetto entre como primer o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionamos todo”, le indicó Pareja a su interlocutor, cuya identidad se desconoce.

Por otro lado, crece el enojo dentro de La Libertad Avanza por el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Responsabilizan a Pareja de marginar a los representantes de “Las Fuerzas del Cielo”, que prácticamente no obtuvieron candidaturas.

¿Pacto entre Sergio Massa y Libertad Avanza en 2023? Lo que se sabe

En 2023, fue vox populi que el Frente Renovador, partido fundado por Sergio Massa, ayudó a La Libertad Avanza, cuyo armado era todavía demasiado incipiente, a cumplir formalmente con la estructura necesaria para cumplir con los requisitos de la Justicia electoral.

A cambio, el mileísmo le habría otorgado lugares secundarios a dirigentes del massismo en listas locales.

La hipótesis de Sergio Massa en aquel 2023 fue que el rival a vencer era Juntos por el Cambio, por lo que colaborar con Javier Milei iba a servir para dividir el voto de la centroderecha.

“Ellos acordaron que Cervetto tiene que estar dentro del Concejo Deliberante, es que tiene que ser uno o dos de la lista. Ojalá tres”, decía entonces Pareja sobre el acuerdo con Galmarini.

“Es un acuerdo que no hay chance de no cumplir. No estoy discutiendo si estamos de acuerdo o no, si nos parece bien o no, o si hay algún argumento. Es así. Yo no tengo nada que ver. Es una bajada de línea de arriba que hay que cumplir”, insistía Pareja en 2023.

* Con información de Agencia Noticias Argentinas